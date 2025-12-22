AGMスマートウォッチ「AGM Legion」アプリアップデートでStrava連携を実現、理想のクリスマスギフトとして登場

AGM Mobile Limited

AGM MOBILEは本日、人気のスマートウォッチ「AGM Legion」にて、専用アプリ「AGM Nexus」の重要なアップデートを完了し、世界的なスポーツコミュニティプラットフォーム「Strava」とのデータ連携を正式サポートしたことを発表します。この佳節に、タフなデザインとスマート機能を融合した本製品は、自分自身へのご褒美、家族や親しい友人への贈り物として理想的なクリスマスチョイスとなり、テクノロジーがあらゆる探求に力を添え、心をつなぐ役割を果たします。

■ 新たな連携：すべての努力を世界と共有

最新版の「AGM Nexus」を通じて、ユーザーは腕時計に記録されたGPS軌跡、心拍数、ペース、消費カロリーを含む完全な運動データを、Stravaにシームレスに同期することができます。これは個人の達成を正確に記録するだけでなく、世界中のスポーツ愛好家と自身の歩みを共有し、互いに励まし合うことで、孤独な足跡を分かち合う栄光へと昇華させます。

■ なぜ完璧なクリスマスギフトなのか？

AGM Legionは、信頼性の高い性能と配慮されたデザインで、健康、冒険、日常をつなぐスマートな架け橋となります。

- 歩みを止めない探求者へ：MIL-STD-810H軍用規格準拠の堅牢性と5ATM防水性能が、山野から街路までのあらゆる冒険を見守ります。内蔵の高精度GPSが、探求の軌跡を忠実に記録します。- いつも気にかける家族へ：24時間体制の心拍数、血中酸素、睡眠、ストレスモニタリングは、静かなる健康管理担当のように、気遣いを具体的で明確な形にします。- 効率的で自在なパートナーへ：内蔵の高品質Bluetooth通話機能は、クリアなマイクとスピーカーを搭載し、多忙な時間帯でもスムーズなコミュニケーションを確保し、重要な会話を見逃しません。

センスを共にする親友へ：46mmケースのデザインは力強さと優雅さを融合し、クラシックなオニキスブラックと上品なムーンストーングレー（淡いグレー調）の2色を展開。ビジネスシーンから週末のアウトドアまで、様々なシチュエーションに自然に溶け込みます。ジェンダーレスデザインで全てのユーザーに適しており、特にムーンストーングレーモデルは、ラージダイヤルを好む女性から高い支持を集めています。すっきりとしたシルエットと洗練された質感は、繊細なネイルアートとも調和し、独自の個性とファッションセンスを引き立てます。

■ 今すぐ購入、スマートな伴走を始めよう

以下の公式チャネルから、このスマートな贈り物をご購入いただけます：

Amazon.co.jp

オニキスブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMD9MP3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMD9MP3?th=1)

ムーンストーングレー：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2XXQ7BT

楽天市場

AGM公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-legion(https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-legion/?l-id=shoptop_widget_featured_items)

AGM MOBILE公式オンラインショップ

https://www.agmmobile.jp/products/agm-legion

■ コアエクスペリエンス一覧

- 持続する伴走：通常使用で約7～10日間の駆動時間を実現し、充電の手間を軽減します。- 包括的な健康ケア：多様な健康指標をモニタリングし、女性の健康ニーズにも特別に配慮しています。- スマートで便利：リアルタイム通知、音楽コントロール、スマートフォン検索機能が、日常のスマートライフをサポートします。- 見やすい視認性：1.43インチAMOLED HDカラーディスプレイが、情報を明るく鮮やかに表示します。

■ AGM MOBILEについて

AGM MOBILEは、過酷な環境下でも確実に信頼できるスマートデバイスの創造に取り組んでいます。テクノロジーは生活の可能性を広げ、負担を増やすものではないという信念のもと、あらゆる製品がユーザーの恐れなき探求と自由な生き方を支援する使命を担っています。

■ テクノロジーが思いを運ぶ

贈り物と団らんの季節に、AGM Legionスマートウォッチは単なる製品を超え、伴走、健康、共なる成長についての約束となります。過ぎ去った一年の努力への報いであれ、愛する人へのサプライズであれ、この時計は温もりを運び、素晴らしい瞬間を共にする重要なパートナーとなるでしょう。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ:

AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com

AGM カスタマーサポートセンター / agmjp@agmdevice.com