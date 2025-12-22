長野市「ブルージュ一真堂」を長野県出身クリエイター ナガノノ氏にご紹介いただきました
ナガノノ氏によるInstagram投稿
ブルージュ一真堂店内の雰囲気やブライダルリング選びの体験価値を、地元クリエイター・ナガノノ（@nagano_no_(https://www.instagram.com/nagano_no_/)）氏が来店者目線で撮影。
2025年12月5日にInstagramにて紹介動画が公開されました。
投稿した動画の内容
本動画では、
- ブルージュ一真堂店内の、洗練された高級感のある空間づくり
- 一生もののブライダルリング選びの楽しさや体験価値
- お客様に寄り添った一真堂の接客スタイル
など、実際に来店したユーザーの視点から当店の特色を丁寧に表現いただいております。
一真堂が大切にしている「結婚指輪・婚約指輪選びの時間そのものを彩る体験価値」を臨場感ある映像とともに感じられる内容となっています。
動画投稿は下記よりご覧いただけます。
ご来店をご検討中のお客様は、ぜひ店舗の雰囲気を知る参考としてご活用ください。
▼Instagram投稿（リール）
https://www.instagram.com/reel/DR4Ru-4knpi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DR4Ru-4knpi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
クリエイター紹介：ナガノノ（@nagano_no_(https://www.instagram.com/nagano_no_/)）氏
長野を拠点に、地域の魅力を発信する情報制作・撮影・クリエイティブワークを手がけるクリエイター。
地元の文化・人・風景を独自の切り口で伝える投稿が支持を集めており、地域と連携した企画や動画制作を得意とされています。
所属：合同会社Localink
公式サイト：https://www.localink.co.jp/
一真堂の特徴
・世界三大カッターズブランドを一店舗でご覧いただける国内でも数少ないブライダルショップ。
・国内トップブランドである「NIWAKA（ニワカ）」をはじめ、国内外の正統派ブランドを厳選したセレクトショップ。
厳選された商品をぜひお手元でご覧いただき、理想の結婚指輪・婚約指輪をお選びください。
店舗紹介
１.ブルージュ一真堂
◆店舗情報
ブルージュ一真堂（長野市高田）
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/nagano_bruges）
〒381-0034
長野県長野市大字高田1737-1
TEL : 026-263-5550
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
２.一真堂 松本渚店
◆店舗情報
一真堂 松本渚店
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/matsumoto）
〒390-0841
長野県松本市渚3丁目10-9
TEL : 0263-24-1177
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
３.一真堂 飯田本店
◆店舗情報
一真堂 飯田本店
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/iida）
〒395-0805
長野県飯田市鼎一色111
TEL : 0265-24-6663
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
グループ店舗
４.一真堂 桜木インター店
◆店舗情報
一真堂 桜木インター店
（https://1sd-niigata.jp/shop/shop_sakuragi）
〒950-0983
新潟県新潟市中央区神道寺2丁目7-5
TEL：025-244-7055
E-mail：info@1sd-niigata.jp
ご来店予約：https://1sd-niigata.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。