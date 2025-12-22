AIデジタル採点サービス「testus（テスタス）」、「パズル道場DX 2025種目別選手権」にて採点・集計業務を約60%削減

株式会社マイクロシミュレーション

株式会社マイクロシミュレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：木村 吉政、以下「当社」）が提供する生成AIを活用したデジタル採点サービス「testus（テスタス）」が、株式会社Eプランニングが主催する「パズル道場DX 2025種目別選手権」において、公式の採点・集計システムとして導入されました。 本大会において「testus」を活用することで、従来20分程度要していた採点・集計業務を8分で完了させるとともに、従来のマークシート方式よりも低コストかつ高精度な運用に成功したことをお知らせいたします。

■導入の背景と課題

「パズル道場DX 2025種目別選手権」は、思考力育成を目的としたパズルプログラム「パズル道場」の全国大会です。 これまで本大会のような大規模イベントでは、専用のマークシート用紙を用いた採点システムや、スタッフによる手作業での集計が行われていました。しかし、従来の運用には以下のような課題がありました。

- 専用のマークシート用紙や読み取り機材にかかるコスト負担- 集計から結果発表までのスパンの短いタイトなスケジュールの中、集計完了までに20分以上の時間を要し、イベント進行が停滞する- 手作業や従来の読み取り機による集計ミス■「testus」導入による成果

今回、大会運営の効率化を目指し当社の「testus」が導入されました。スキャンしたデータをアップロードするだけのシンプルな運用により、以下の成果が得られました。

■次世代デジタル採点サービス「testus（テスタス）」について

- 集計時間を約60%短縮： 従来約20分かかっていた集計作業がわずか8分で完了し、イベントの円滑な進行を実現しました。- コスト削減と精度の向上を両立： 従来のマークシート方式に比べ、大幅なコスト削減と精度の向上を同時に実現しました。「testus」は専用用紙が不要で、汎用的な普通紙と既存のスキャナー・複合機で利用できるため、運用コストを低く抑えられます。さらに精度面においても、従来のマークシート方式では「枠からのはみ出し」や「消し残し」が原因で採点精度が98%程度にとどまっていたのに対し、「testus」は独自のAI OCR技術により99.5%という高い精度を達成。従来の専用読み取り機を凌駕する、正確な採点・集計に成功しました。- 運用工数の削減： ミスなく正確な自動集計が行われたことで、スタッフによる再確認や修正の手間が大幅に削減されました。※エントリーナンバー、氏名等は、当社で用意したダミーデータです。

「testus」は、生成AIを用いた高い文字認識精度を誇るクラウド型デジタル採点サービスです。

- 高精度なAI採点： 独自の生成AIモデルにより、記号問題だけでなく、従来のOCRでは困難だった縦書きや英数字、記述式・長文問題も高精度で認識・自動採点します。- 専用機材不要： 専用のスキャナーや解答用紙は不要です。今あるスキャナー・複合機と普通紙で即座に導入・利用が可能です。- 分析・フィードバック機能： 単なる採点にとどまらず、生徒ごとのつまずき分析や、AIによる個別フィードバックの作成も可能です。生徒の手書き文字をAIが認識し、模範解答に従って自動採点します。

当社は今後も「testus」を通じて、教育現場における「採点」にかかる業務を効率化し、「指導」や「コミュニケーション」といった本質的な価値の創出に貢献してまいります。

■株式会社マイクロシミュレーションについて

会社名 ：株式会社マイクロシミュレーション

所在地 ：〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地 第三東ビル

代表者 ：代表取締役 木村 吉政

設立 ：2022年9月

事業内容 ：ソフトウェア開発業、デジタル採点サービス「testus」の開発・販売

URL ：https://testus.jp/contact

