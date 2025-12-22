株式会社ACSiON

株式会社ＡＣＳｉＯＮ（本社：東京都千代田区、代表取締役：安田 貴紀／瀧下 孝明、以下「アクシオン」）は、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：高橋 照正、以下「ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス」）に、当社が提供するフィッシング対策サービスを導入いただいたことをお知らせいたします。

近年、金融機関を狙ったフィッシング詐欺は年々高度化しており、SMS・メール・偽サイトを組み合わせた巧妙な攻撃が増加しています。アクシオンがこれまで培ってきた知見と技術を活用し、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス様のご利用者の安全およびブランド価値の保全に貢献してまいります。

導入されるフィッシング対策サービスは、国内企業に特化した24時間体制のモニタリング機能を備えており、不正サイトの早期検知および適切な閉鎖依頼対応を可能にします。これにより、サービス提供者としての安全性確保および利用者の安心・信頼の維持に寄与する仕組みを提供いたします。

アクシオンは、これまで培った金融犯罪対策のノウハウや、公的個人認証サービス（JPKI）におけるプラットフォーム事業者としてのソリューション構築力等を活かし、デジタル化社会における新たなリスクに対し、社会のニーズを捉えたサービスの提供に努めてまいります。アクシオンは『世界を公正に。』をビジョンに掲げ、より豊かな社会を支えるために全員が協力できる基盤を構築していきます。

【株式会社ＡＣＳｉＯＮ（アクシオン）】（URL： https://www.acsion.co.jp/）

・会社名：株式会社ＡＣＳｉＯＮ

・所在地：東京都千代田区丸の内１-６-１

・代表者：代表取締役 安田 貴紀／ 瀧下 孝明

・事業内容：サイバーセキュリティ事業、データインテリジェンス事業

・設立年月日：２０１９年７月１６日

