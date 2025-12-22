リンクシェア・ジャパン、SEO・AIO・GEOの統合分析ツール「LinkSurge」で4つの新機能を提供開始

楽天グループ株式会社

楽天グループのリンクシェア・ジャパン株式会社（以下「リンクシェア・ジャパン」）は、本年11月より、ベンジー株式会社と共同開発し提供している、SEO（検索エンジン最適化）・AIO（AI検索最適化）・GEO（生成AIエンジン最適化）の統合分析ツール「LinkSurge」（リンクサージ）において、新たに4つの機能を本日提供開始しました。

新機能は、Google検索結果のトップに表示されるAI生成の要約「AI Overviews」や生成AIチャットなどAIプラットフォームにおける分析機能を拡充したものです。具体的には、分析対象のドメインがAIプラットフォームで引用されているかをページ単位で分析できる「GEOドメイン分析」および、複数のキーワードとドメインがAIプラットフォームで引用されているかを一括で比較分析できる「GEO競合比較分析」があります。また、最大50のプロンプトを設定し、自社や競合ブランド名などのキーワードとドメインがAIプラットフォームで引用されているかについて定点観測することで日々の数値変化を可視化する「GEOモニタリング」、さらに、指定したキーワードが、AIプラットフォームでどのように質問と引用されたかを分析し、検索ボリュームや引用数（メンション数）を取得できる「GEOブランドメンション」の4つです。

従来の機能では「AI Overviews」や生成AIチャットに引用されやすいサイト構造にするための分析や改善提案が主でしたが、今回の機能拡充で、AIプラットフォーム上でのキーワードやドメインの引用状況を定量的に分析することが可能になりました。これにより「LinkSurge」は、AI検索時代のブランド露出を最大化していくための分析や改善提案ツールとしてさらに進化しました。

「LinkSurge」は本年11月にウェブサイトやECサイトの運営者に向けて提供を開始して以降、個人から企業まで幅広く導入されています。また、ユーザーからAIOやGEOへの課題意識や対策について多くのフィードバックを得る中で、AIOやGEOの分析においては、自社ブランドの引用状況を1件ずつ手動で計測したり、複数の競合サービスとのドメインやキーワードの比較に膨大な時間を費やしたりするなど、非常に煩雑な作業が生じていることがわかりました。本機能は、こうした手間のかかる定点観測や複数のキーワードまたはドメインの比較分析を自動化し、AI検索時代における市場の実態をより手軽にかつ正確に分析するツールとして開発しました。

リンクシェア・ジャパンは、マーケティングパフォーマンス最大化に貢献するため、今後も楽天グループが持つ膨大なデータ・ナレッジと世界中のアドテクノロジーを組み合わせた最先端な取り組みやサービスを提供してまいります。

■「LinkSurge」新機能概要

・機能提供開始日： 2025年12月22日（月）

・各機能について：

（1）GEOドメイン分析

「AI Overviews」や生成AIチャットなどにおいて、指定のドメインやキーワードがどの程度引用・言及されているかを分析する機能

（2）GEO競合比較分析

複数のキーワードやドメインが「AI Overviews」や生成AIチャットでどの程度引用・言及されているかを一括比較分析できる機能

（3）GEOモニタリング

生成AIチャットなどのAIプラットフォームにおけるブランド引用を最大50のプロンプトを設定して定点観測する機能

（4）GEOブランドメンション

指定したキーワードを含む、AIへの質問・AIの回答・AIが引用や参照したURLを分析し、検索ボリュームや引用数（メンション数）を取得する機能

・分析画面イメージ：

‐ GEOドメイン分析： 画面

‐ GEO競合比較分析： 画面

‐ GEOモニタリング： 画面

‐GEOブランドメンション： 画面

■ベンジー株式会社について

ベンジー株式会社は、「AIツールとメディア運営事業を通じて、お客様のビジネスを支援する」ことを理念に掲げる企業です。主なサービスとして、AIを活用した商品レコメンドツール「ベストアイテムAI」などを提供。さらに、自社メディア「ベストアイテム」や動画コンテンツ「ベストアイテムムービー」の運営を通じて、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。

URL： https://benzie-c.com/

■リンクシェア・ジャパン株式会社について

楽天グループのデジタルマーケティング会社であるリンクシェア・ジャパン株式会社は、成果報酬型のアフィリエイト広告を中心に、楽天が蓄積する消費行動分析データとAIを活用したディスプレイ広告やリスティング広告、インフルエンサーサービスなど、多岐にわたるデジタルマーケティングソリューションを提供しています。特に、ECサイトや金融業界向けのマーケティング支援に強みを持ち、広告主様の課題解決をサポートしています。

URL： https://jp.linkshare.com/

※ Google関連の商標は、Google LLCの商標または登録商標です。

