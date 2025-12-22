株式会社フォーカスシステムズ

当社は、2025年12月22日開催の取締役会において、2026年４月より正社員の給与をベースアップする旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社が推進する“中期経営計画24-26”では、「発展・利益・還元サイクルの強化」の実現に取組んでおります。本ベースアップは、その一環として、従業員のモチベーション及びエンゲージメントの向上を図ると共に、人材採用競争力を強化し、当社の持続的な企業価値向上を実現するための戦略的投資と位置付けております。

当社は今後も戦略的かつ継続的に人的資本への投資を推進し、付加価値と競争力の更なる向上に努めてまいります。

記

１．給与ベースアップの内容

時期：2026年４月支給分より

対象：正社員 約1,500名 ※2026年４月入社予定の社員を含む

２．関連する開示事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/66_1_330734d8034dbb71b8ba02dcb9b5a75a.jpg?v=202512221151 ]- 正社員の給与ベースアップに関するお知らせ（2024年12月23日開示）https://www.focus-s.com/news/20241223.pdf- 正社員の給与ベースアップに関するお知らせ（2024年２月９日開示）https://www.focus-s.com/news/20240209-2.pdf- 月給制正社員の給与ベースアップに関するお知らせ（2023年１月30日開示）https://www.focus-s.com/news/20230130.pdf

以上