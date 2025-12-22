ERPC、プラットフォーム刷新に伴い会員向けに24時間限定のVPS無料1日トライアル案内メールを配信

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、プラットフォーム刷新に伴う基盤更新を受け、ERPC 会員の皆様を対象として、24時間限定で VPS の無料1日トライアルを利用できる案内メールを配信しました。

本トライアルは、案内メール内のリンクから有効化することで、VPS（1 vCPU / 4GB RAM）を1日間利用できるものです。対象は既存の ERPC 会員であり、登録済みのメールアドレス宛に配信されています。

すでに ERPC 会員の皆様で、本トライアルの利用を希望しているにもかかわらず案内メールが届いていない場合は、サポートチケットよりお問い合わせください。会員状況を確認のうえ、個別に対応を行います。お問い合わせ窓口は、Validators DAO 公式 Discord となっております。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

本トライアルの位置づけ

本トライアルは、現在利用している VPS と比較しながら、ERPC の VPS 環境における応答性や利用感の違いを確認していただくための機会として提供しています。

Solana を利用したアプリケーションや取引処理、データ取得、リアルタイム解析といった用途では、VPS のスペック表に記載された数値だけでは、実際の挙動や結果への影響を十分に把握することができません。同じリージョン表記の環境であっても、データセンターの立地、ネットワーク経路、仮想化構成、CPU の運用方針といった前提条件の違いが、そのまま処理結果や安定性に反映されます。

実際に、多用途向けのクラウドサービスや大手 VPS で同一都市、例えばフランクフルトを選択した場合でも、Solana の主要プラットフォームやバリデータまでの往復遅延が 20～30ms 程度となるケースは珍しくありません。これは Web アプリケーション用途では十分に高速と評価される水準ですが、ブロックチェーン用途では結果に影響が出る可能性があります。

ERPC の VPS は、Solana のバリデータおよび関連インフラが集積するネットワーク拠点近傍に配置されており、同一都市内におけるネットワーク到達性を前提として設計されています。その結果、主要ノードまでの往復遅延が 0.2ms 以下となる構成が成立しています。

本トライアルでは、特別な設定や用途を用意する必要はありません。普段利用している確認方法や処理をそのまま行うことで、環境差を把握することが可能です。

なぜ ERPC の VPS は前提条件が異なるのか

ERPC が提供している VPS は、一般的な多用途 VPS と同じ前提では設計されていません。この違いは、短時間の利用であっても、実際の挙動として確認できる場合があります。

多くの VPS は、幅広い用途を低コストで成立させることを目的に設計されており、CPU は省電力寄りの運用が行われ、物理リソースは効率よく共有されます。この前提は Web アプリケーションや汎用バックエンド処理では合理的ですが、処理タイミングや応答性が結果に直結する Solana の用途では、そのまま制約となります。

ERPC は、Solana の実運用を前提に、こうした一般的な前提を一つずつ見直してきました。データセンターは、Solana のバリデータおよび主要ノードが高密度に集積する拠点に限定して選定されています。ネットワークは、ERPC が運用している RPC、gRPC、Shredstream インフラと同一、もしくは極めて近い経路上で構成されており、外部インターネットを跨ぐ区間を最小限に抑えています。

CPU についても、省電力や高集積を優先する運用は採用していません。Solana の処理特性において重要となる単一スレッド性能と、その性能が実運用中に崩れないことを前提に、世代選定や運用方針を決定しています。Premium VPS および SUPER VPS では、オーバーコミットを行わない方針を採用し、時間帯や周囲の負荷に左右されにくい前提条件を維持しています。

これらは、短期的なコスト効率を優先する判断ではありません。実運用において再現性のある結果を得るために、設計と投資を積み重ねてきた選択です。ERPC が提供しているのは、一時的に数値が良く見える環境ではなく、日常的な運用の中で条件が崩れにくい基盤そのものです。

クラウド環境との比較について

ERPC では、クラウド環境を含む複数の実行環境において、CPU、メモリ、ストレージ I/O、応答特性といった要素を同一条件で比較し、その結果を公開しています。以下は、その一例として掲載している比較資料です。

性能計測ツールの公開について

Validators DAO は、Linux サーバーの性能を同一手順で計測・比較できるオープンソースツール群「Validators DAO Performance Testing Tools」を公開しています。ワンコマンドで実行でき、現在利用している環境と比較するための共通の計測手段として利用できます。

Validators DAO Performance Testing Tools: https://github.com/ValidatorsDAO/testing-tools

今後の案内について

ERPC では、基盤更新や提供状況に応じて、不定期で会員向けの案内をメールにて配信しています。限定案内を受け取るためには、ERPC のアカウント登録が必要となります。

構成や在庫状況、導入に関する相談、メール未着時の対応については、Validators DAO 公式 Discord よりお問い合わせください。

- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja