一般社団法人 日本ソサイチ連盟【F7SL CHAMPIONS CUP 2025 について】

さて、2026年5月に開催予定のソサイチリーグ全国大会【F7SL CHAMPIONS CUP 2025】に関しまして、現時点で決定している事項をお知らせいたします。

大会名

F7SL CHAMPIONS CUP 2025

【特設サイト】(https://football7society.jp/f7slcc)→F7SL CHAMPIONS CUP（ソサイチ全国大会）

※2026年5月開催となりますが、2025シーズンの王者を決める大会です

大会日程

2026年5月3日（日）～5月5日（火祝）

開催地

会場１.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩

会場２.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布

出場資格（全16チーム）

01）KISERU.SC（北海道リーグ）

02）N（東北リーグ）

03）FC.GACHO（北信越リーグ）

04）てくてくキッカーズ（関東リーグ1部 1位）

05）ELAGUA TOKYO（関東リーグ1部 2位）

06）LAZO YOKOHAMA（関東リーグ1部 3位）

07）Shalom SC（関東リーグ1部 4位）

08）UNO BellEzza（東海リーグ）

09）VOLVER OSAKA（関西リーグ1部 1位）

10）プラムワン（関西リーグ1部 2位）

11）中国リーグ代表（1位）※2026/1/11決定

12）四国リーグ代表（1位）※2026/1/25決定

13）FC Nirvana（九州リーグ1部 1位）

14）九州リーグ代表２.（九州カップ戦：2026/1/10決定）

15）FC REGATE（沖縄リーグ）

16）F-CHANNEL CHAMPIONS CUP ※



※1 ソサイチリーグに加盟しているチーム、もしくは2026シーズンから新規で加盟するチーム

※2 すでに出場権を獲得しているチームを除き、本カップ戦にて最上位のチームに出場権を付与

※3 最上位チームが複数チームの場合はリーグ事務局にて協議して決定（同率3位など）

※4 カップ戦詳細はエフチャンネルWebサイトをご参照ください。こちら

ソサイチ全国大会に相応しいと思われる、モラル、規律、モチベーションを兼ね備えたチームに出場いただきます。

（事務局側で出場が相応しくないと判断すれば、順位が1位や上位でも出場をお断りする場合もございます）

その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。

ソサイチとは？：http://j-society.com/society



