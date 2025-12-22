一般社団法人 日本ソサイチ連盟【F7SL CHAMPIONS CUP 2025 について】
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
地域によっては2025シーズン終盤に差し掛かり、クライマックスに入ってきております。
優勝チームや昇格チームが決定してきたカテゴリーもあり、今シーズンも無事に閉幕に向かってきております。
改めて参加チーム、選手の皆様に御礼申し上げます。
さて、2026年5月に開催予定のソサイチリーグ全国大会【F7SL CHAMPIONS CUP 2025】に関しまして、現時点で決定している事項をお知らせいたします。
大会名
F7SL CHAMPIONS CUP 2025
#F7SL #全国大会
#F7SLCC #F7SLCC2025
#ソサイチ日本イチ
【特設サイト】(https://football7society.jp/f7slcc)→F7SL CHAMPIONS CUP（ソサイチ全国大会）
※2026年5月開催となりますが、2025シーズンの王者を決める大会です
大会日程
2026年5月3日（日）～5月5日（火祝）
開催地
会場１.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩
会場２.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布
出場資格（全16チーム）
01）KISERU.SC（北海道リーグ）
02）N（東北リーグ）
03）FC.GACHO（北信越リーグ）
04）てくてくキッカーズ（関東リーグ1部 1位）
05）ELAGUA TOKYO（関東リーグ1部 2位）
06）LAZO YOKOHAMA（関東リーグ1部 3位）
07）Shalom SC（関東リーグ1部 4位）
08）UNO BellEzza（東海リーグ）
09）VOLVER OSAKA（関西リーグ1部 1位）
10）プラムワン（関西リーグ1部 2位）
11）中国リーグ代表（1位）※2026/1/11決定
12）四国リーグ代表（1位）※2026/1/25決定
13）FC Nirvana（九州リーグ1部 1位）
14）九州リーグ代表２.（九州カップ戦：2026/1/10決定）
15）FC REGATE（沖縄リーグ）
16）F-CHANNEL CHAMPIONS CUP ※
※1 ソサイチリーグに加盟しているチーム、もしくは2026シーズンから新規で加盟するチーム
※2 すでに出場権を獲得しているチームを除き、本カップ戦にて最上位のチームに出場権を付与
※3 最上位チームが複数チームの場合はリーグ事務局にて協議して決定（同率3位など）
※4 カップ戦詳細はエフチャンネルWebサイトをご参照ください。こちら
ソサイチ全国大会に相応しいと思われる、モラル、規律、モチベーションを兼ね備えたチームに出場いただきます。
（事務局側で出場が相応しくないと判断すれば、順位が1位や上位でも出場をお断りする場合もございます）
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/