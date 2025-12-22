ブルネロ・クチネリのドキュメンタリー映画　ワールドプレミアがローマにて開催

ブルネロ クチネリ ジャパン株式会社

去る12月4日（木）、イタリアの映画の殿堂、ローマ、チネチッタにて

イタリア・ソロメオ発のファッションブランド「ブルネロ クチネリ」の創業者で、現・会長兼クリエイティブ・ディレクターであるブルネロ・クチネリのドキュメンタリー映画のワールドプレミアが行われました。

(C)Brunello Cucinelli

1937年に創設されたチネチッタは、映画史に不朽の名作を刻んだ監督やアーティストたちを迎えてきました。

フェデリコ・フェリーニ、ルキノ・ヴィスコンティ、そして壮大な西部劇で知られるセルジオ・レオーネなどイタリアの巨匠たちの作品が誕生しました。

さらに、マーティン・スコセッシやフランシス・フォード・コッポラといった国際的な映画監督も、

自らの夢を形にする場としてチネチッタを選んでいます。

本作『Brunello: il visionario garbato』（英題：Brunello: the Gracious Visionary）の監督であるジュゼッペ・トルナトーレ氏もまた、多くの作品をここで撮影しており、スタジオのステージだけでなく、世界的な名声を支える職人や映画制作者たちとの間に特別な関係を築いてきました。

今回のプレミアは、チネチッタ内の新たなスタジオ、「テアトロ22」のこけら落としとしても位置づけられています。

ヨーロッパ最大級のスタジオのひとつであり、高さ25メートルという規模は、

フェリーニが『甘い生活』などを生み出した歴史的な「テアトロ5」をも上回ります。

『Brunello: il visionario garbato』は、Brunello Cucinelli S.p.A. と MasiFilm が RAI Cinema と共同で製作した作品で、今回のワールドプレミア後、イタリア全国の映画館にて 12月9日・10日・11日に、01 Distribution より特別公開がなされました。

日本では2026年秋の公開を予定しています。

(C)Brunello Cucinelli(C)Brunello Cucinelli(C)Brunello Cucinelli(C)Brunello Cucinelli(C)Brunello Cucinelli(C)Brunello Cucinelli

photo by Stefano Schirato

PLOT SUMMARY（あらすじ）:

ドキュメンタリー映画『Brunello: the Gracious Visionary』は、

仕事と哲学の世界を調和させた人文主義的実業家、ブルネロ・クチネリの人生を描く。

映画は、ドキュメンタリーとフィクションを織り交ぜながら、農村での幼少期から

ソロメオの再生、そして世界的企業の構築まで、彼の人生の要所を旅する。

証言、アーカイブ映像、個人的な回想が交差し、“慎ましい出自から、尊厳と美、

社会正義を信念とし続けた男”の姿が浮かび上がる。

物語は最後にこう伝える--

勇気とともに育てられた夢こそが、人の運命を導く真の力である。

CAST（出演）

ブルネロ（成人） - Saul Nanni

ブルネロ（7歳） - Francesco Cannevale

ブルネロ（15歳） - Francesco Ferroni

妻フェデリカ - Emma Fatone

母マリア - Beatrice Carlani

父ウンベルト - Matteo Calderini

GIUSEPPE TORNATORE（監督・脚本）

<プロフィール>

ジュゼッペ・トルナトーレ（1956年生、バゲリア〈パレルモ〉）。

写真、演劇、そして数々のドキュメンタリー制作に長年携わったのち、

1986年『Il Camorrista』で劇映画監督デビュー。

1989年『ニュー・シネマ・パラダイス』で国際的名声を獲得し、

同作はアカデミー賞外国語映画賞を受賞。

以降、ベン・ギャザラ、マルチェロ・マストロヤンニ、

ジェラール・ドパルデュー、ロマン・ポランスキー、モニカ・ベルッチ、

フィリップ・ノワレ、ジェフリー・ラッシュ、ドナルド・サザーランド、

ジェレミー・アイアンズなど多数の名優と作品を生み出している。

NICOLA PIOVANI（作曲家）

ニコラ・ピオヴァーニは1946年ローマ生まれの作曲家・音楽家。

22歳でプロとして作曲活動を開始。

250以上の映画音楽を手がけ、『LIFE IS BEAUTIFUL（ライフ・イズ・ビューティフル）』で

アカデミー賞作曲賞を受賞。

BRUNELLO CUCINELLI（デザイナー／起業家）

ブルネロ・クチネリは1953年、ペルージャ県の小さな13世紀の村、

カステル・リゴーネに住む農家の家庭に生まれた。測量士として卒業した後、

工学部に進学したが、ほどなく中退。

1978年、女性向けの小さなニットウェア企業を創業。

当時、カシミアといえば中間色が一般的だった時代に、

“カラー・カシミア” を導入するという革新的な挑戦を行い、高品質の製品と、

色彩と創造性を女性のワードローブにもたらすことを目指した。

現在では上質素材・職人技・イタリアおよびウンブリア地方の豊かな

テーラリング文化を核としつつ、現代的な感性と多様性を兼ね備えた

ライフスタイルブランドへと発展している。