日本発AI漫画プラットフォーム「MangaNow」、漫画と相性抜群の「スワイプ型LP」生成機能をリリース。ページ別読了率・CV計測でマーケティング成果を最大化

株式会社イーリサ

日本発のAI漫画生成プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」を運営する株式会社イーリサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大竹マニエル）は、2025年12月22日、MangaNowで作成した漫画を即座にランディングページ（LP）として公開できる「スワイプ型LP公開機能」および、外部サイトに掲載できる「Web埋め込み機能」を新たに追加いたしました。

▼MangaNow 公式サイト

https://manganow.ai

リリースの背景

漫画は「作る」だけでなく「成果を出す」時代へ

12月1日のリリース以来「MangaNow」は、URLや文章から誰でも簡単にプロ品質の漫画を作成できるツールとして、登録者数1,000人を突破し、多くのマーケターやクリエイターにご登録・ご利用いただいてきました。

一方で、作成した漫画をビジネスで活用するには、Webページへの実装や効果測定の環境構築に専門的な知識が必要という課題がありました。

そこで今回、制作した漫画を最短1分で「集客・販促ツール」として公開でき、CVやページ別読了率などの指標で貢献度を可視化できる新機能を実装しました。

新機能の詳細

1. 【スワイプ型LP公開機能】漫画を瞬時にLP化し、データ計測（有料：スタンダード以上のプラン対象）を実現

作成した漫画プロジェクトを、独自のURLを持つ「漫画LP（ランディングページ）」としてワンクリックで公開できます。サーバー契約やコーディングは一切不要です。SNSのリンク先や広告の遷移先として、即座に運用を開始できます。

【機能一覧】

CTA（行動喚起）設定:

- CTAボタンを表示：指定したページ（例：最終ページ／任意ページ）に、商品購入ページや問い合わせフォームへのアクションボタンを表示できます。

スワイプ方向:

- 縦型：マンガ・ストーリー向け- 横型（左→右）：スライド向け- 横型（右→左）：マンガ向け

独自ドメイン設定:

- スワイプ型LP（漫画LP）は独自ドメインでの公開にも対応しています（スタンダードプラン以上）。

カスタムタグ（任意）:

- 有料機能。Facebook PixelやGoogle Analyticsなどのトラッキングコードを貼り付けられます。公開ページのタグ内に挿入されます。

高度なアクセス解析:

- アクセス数（PV/UU）: どのくらい見られたか。- コンバージョン（CV）: CTAボタンが何回クリックされたか。- ページ別読了率: 読者が「どのページで離脱したか」をページ単位で可視化。ストーリーの離脱ポイントを特定し、構成の改善につなげられます。

▼ 実際の「スワイプ型LP」デモページはこちら

https://manganow.ai/view/demo-lp

2. 【Web埋め込み機能】 自社サイトやブログへ簡単実装

発行される埋め込みコードをコピー＆ペーストするだけで、WordPressなどのブログや自社Webサイト上に、作成したMangaNowの漫画をスムーズに表示させることができます。

既存記事の滞在時間向上や、テキストだけでは伝わりにくい商品の魅力訴求として、手軽に「漫画マーケティング」を導入できます。

▼ 実際の「Web埋め込み機能」デモページはこちら

https://media.manganow.ai/embed-demo/

活用イメージ

- SNS広告の飛び先として: 興味を惹きつけ、続きを読ませてCVへ誘導。- オウンドメディアの記事内: 記事の要約を漫画化し、滞在時間を延長。- プレスリリース素材として: 新商品紹介を漫画で見せ、記者の理解を促進。

MangaNow（マンガナウ）について

「MangaNow」は、スキル不要で物語や商品をプロ品質の漫画に変換する日本発のAIプラットフォームです。国内出版社兼マーケティング会社が開発しており、「日本語の文脈理解」や「日本特有の漫画表現」に特化している点が強みです。

- URL/動画/音声/テキストから自動漫画化: 情報を入力するだけで簡単7ステップで構成・コマ割り・セリフを生成。- 一貫性のあるキャラ生成: キャラクターや商品素材を資産として固定・再利用可能。- ビジネス特化: SNS、LP、広告など目的に合わせたストーリー構成をAIが提案。

会社概要

会社名：株式会社イーリサ

代表者：代表取締役 大竹マニエル

所在地：東京都渋谷区道玄坂２丁目１５番１号

設立：2021年3月

資本金：2,000,000円

URL：https://eresa.co.jp/

事業内容：インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及び

ホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営及び管理