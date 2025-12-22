SABON Japanは、Great Place To Work(R)「働きがい認定」企業に選出されました

株式会社 SABON Japan

株式会社SABON Japan（所在地：東京都渋谷区神宮前1-4-16、代表取締役：ティニオ・マリア・クリスティーナ・クエンカ）は、このたび、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が実施する働きがいのある会社調査において「働きがい認定」企業として選出されました。

（「働きがいのある会社」認定企業ページ：https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_5284.html(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_5284.html)）

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）調査を実施している世界的な専門機関です。



今回の認定は、当社従業員へのアンケート調査と組織文化の分析を通じ、SABON Japanが従業員から高い信頼と評価を得ている企業であることが示されたものです。

■認定取得の背景

SABON Japanでは、従業員が誇りを持って働ける環境づくりを重要な経営基盤と位置づけ、日頃から職場環境改善の取り組みを推進してまいりました。

今回の認定は、各従業員から寄せられた前向きな評価、そして改善点に関する建設的なフィードバックが反映された成果です。

■ウェルネスプログラム

SABON Japanでは、従業員向けに心と体、そして日常の感性を磨き、整えるための ウェルネスプログラムを定期的に開催しています。自然と触れ合うリトリート、親子で楽しむワークショップ、季節の移ろいを感じるアクティビティなど、ブランドの世界観「自然との調和」を体感できる体験型イベントを展開。日々の忙しさから少し離れ、自分自身と向き合う時間を提供することで、SABONが大切にしている“心地よさ”や“ウェルビーイング”を通して、日々の仕事と生活に新たな価値を創造し続けています。

■SABONのCSR活動

SABONでは環境への配慮や地域社会とのつながりを大切にし、人や自然に寄り添う活動を継続しています。

その取り組みの一つが、日比谷公園の花壇を舞台にしたボランティア活動「Seeds of Joy」です。従業員が主体となり、花や緑を育てる活動を通じて、都市に暮らす人々に自然の美しさと癒しを届けています。この活動は、自然と共生する大切さを再認識するとともに、従業員同士の交流を深める機会にもなっています。

また、SABONでは環境負荷軽減を目的としたガラス瓶回収プログラムを実施しています。使用済み製品のガラス容器を店舗で回収し、リサイクルへとつなげることで、資源の循環と廃棄物削減に貢献しています。お客様とともに取り組むこのプログラムは、日常の選択からサステナブルな行動を広げていくことを目指しています。

さらに、次世代を担う子供たちへの支援として、職業体験の機会提供にも力を入れています。店舗での職業体験を通じて、仕事の楽しさやおもてなしを大切にする心を伝えることで、子供たちの未来の可能性を広げる一助となることを目指しています。

SABONはこれからも、ブランド活動を通じて社会や環境にポジティブな影響をもたらし、人々の暮らしに「喜びの種」をまき続けていきます。

■今後の取り組み

SABON Japanは今回の評価を起点として、引き続き「働きがい」と「働きやすさ」の両面から制度・環境の向上を進めてまいります。

また、認定企業としての取り組みや企業文化について、社外向けの情報発信も強化し従業員と共にこの節目を広く共有してまいります。

■About SABON

“日常の喜びに満ちあふれる、きらめくような感動の瞬間を"

自然や人々への愛と感謝をこめて、日常のひとときを喜びと感動で満たし、深い安らぎを届けたい。このような想いから、SABONが生まれました。

フレッシュな手作り石けんの量り売りから始まり、心地よいテクスチャーや豊かな香りを楽しめる様々な製品を展開。

一人ひとりの肌、身体、心、そして生活に寄り添い、幸せで彩ることで現在では世界中で愛されるグローバルブランドへと成長しています。

自然の恵みを注ぎ込むことで、ありふれた日常に"輝き"や"安らぎ“そして"ときめきの瞬間"をみなさまへお届けすることが、私たちの喜びです。

