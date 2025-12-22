学生限定のポーカー大会ZONe ENERGY ×　m STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0 開催！

サミー株式会社

サミー株式会社(本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩)が運営するポーカーブランド「ｍ（エム）」 は、 2025年12月6日（土）POKER HOUSE「m HOLD‘EM 目黒」にて、テキサスホールデムポーカーの学生大会『 ZONe ENERGY × m STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0 』を、エナジードリンク「ZONe ENERGY(ゾーンエナジー)」と共催いたしました。

■ ZONe ENERGY × m STUDENTS POKER TOURNAMENT

本大会は「ZONe ENERGY」のファンを増やすための公式学生アンバサダー「ZONe STUDENT BOOSTER」に所属する飛田 友花莉（とびた ゆかり）さんの発案により開催されました。

学生ポーカー大会を通じて、「ZONe ENERGY」を効果的にアプローチできると考えた飛田さんは、ポーカーブランド「m」に本企画を提案、若者世代における健全なポーカー文化の普及を目指す「ｍ」の理念と合致したことから、今回の大会を共催する運びとなりました。大会当日は100名を超える学生が参加し、提供された「ZONe ENERGY」とともにポーカーをお楽しみいただきました。大学の垣根を越え、大勢の学生同士が交流し、会場は終始活気に満ちた雰囲気となりました。

大会について

飛田 友花莉（とびた ゆかり）さんZONe STUDENT BOOSTER 3期生

■ ZONe ENERGY × m STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0概要

目的 ：若者世代における健全なポーカーの普及

日程 ： 2025年12月6日（土）

場所 ： POKER HOUSE「m HOLD‘EM 目黒」 （https://mpj-portal.jp/official/meguro/）

開催イベント：ZONe×m TAG Tournament、MYSTERY BOUNTY



【大会の模様】

ポーカーセット・ポーカートランプがあたる！キャンペーン

プレイ風景ZONe×m POKERグッズ会場全体メインTAGトーナメント優勝者

「 ZONe ENERGY 」は「m」とのコラボを記念し、「ZONe ENERGY」を購入して応募すると、

ポーカーを楽しめるグッズがあたるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2025年12月下旬開始予定

■対象商品：QRコード（※１）シール付き「ZONe ENERGY」全商品

（※１）（株）デンソーウェーブの商標登録です。QRシール付きZONe全商品

■景品・当選人数：

ZONe ENERGY オリジナルポーカーセット 全１種 計15名

ZONe ENERGY オリジナルポーカートランプ（白・黒）全２種 各25名 計50名 1pt

他景品詳細はZONe公式サイトをご確認ください。

■応募ポイント数：

ZONe ENERGY オリジナルポーカーセット 全１種 ４ポイント

ZONe ENERGY オリジナルポーカートランプ（白・黒）全２種 １ポイント

■応募・抽選方法：

シール付の対象商品を購入し、缶側面に貼られているQRシールよりZONe LINE公式アカウントを

「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。１本購入ごとに貯められるポイントをGET。

コースに応じたポイントをためて応募。その場で当たり外れが分かります。

※キャンペーン期間・内容・デザインは変更となる可能性があります

※ご当選は1アカウントにつき各賞品1回までです。

■ ZONe ENERGYやオリジナルポーカーセット中心としたメイン、サイドトーナメントの賞品

■ ZONe ENERGY について

「ZONe ENERGY」は、飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンク

公式サイト：https://zone-energy.jp/

公式x：https://twitter.com/zone_energy_jp

■サミーポーカーブランド「m（エム）」

ポーカーブランド「ｍ（エム）」はマインドスポーツであるテキサスホールデムを通じて、知的興奮体験を提供し、人々の日々の生活を元気に、カラフルにしていく、サミー株式会社が新規事業として手掛けるポーカーブランド。

公式サイト：https://x.com/m_bysammy

公式x：https://mpj-portal.jp/