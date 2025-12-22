ベコ、IFCから1億ユーロのサステナビリティ連動型融資を獲得し、グローバルなイノベーションとネットゼロ変革を推進

ベコは、再生可能エネルギー容量の拡大、地震耐性の強化、次世代の環境効率の高い機器や多様性の促進を目的とした初の持続可能性連動融資を確保し、持続可能性目標を排出量削減と女性の代表権拡大に結び付けている。

イスタンブール, 2025年12月22日 /PRNewswire/ -- 世界有数の家電メーカーであるBekoは、世界銀行グループの一員であるIFCと1億ユーロの持続可能性連動融資契約を締結しました。この契約はベコにとって初の持続可能性関連融資となり、バリューチェーン全体に持続可能性を統合し、エネルギー効率の高い技術の革新を推進するという同社の取り組みを強化するものとなる。



Barış Alparslan, Beko CFO



IFC は新興市場の民間セクターに重点を置く世界最大の開発機関です。新たに確保した資金により、再生可能エネルギー利用に特化したベコ社の2つの太陽光発電所の継続的な運営が促進され、6つの生産施設が強化され、潜在的な地震被害に対する耐性が向上する。この融資により、ベコの世界的な研究開発（R&D）も加速し、デジタル化と、スマートで資源効率が高く健康を重視した家電製品の開発が促進され、世界中で持続可能な暮らしがサポートされることになる。

この5年間の融資は、同社の持続可能性連動融資枠組みに基づいて構成されており、温室効果ガス排出量の削減と従業員のジェンダー多様性の強化という同社の2030年目標が含まれており、包括的かつ気候変動に強い成長へのIFCの重点を反映しています。

「IFCとの持続可能性連動融資は、ネットゼロの未来を築くための私たちの取り組みにおける、またひとつの重要な節目となる」と、ベコの最高財務責任者であるバリシュ・アルパルスラン氏は述べた。「再生可能エネルギー、耐震性、そしてよりスマートで効率的な製品の研究開発に投資することで、当社は世界中のお客様と地域社会に価値を提供し続けながら、世界的な持続可能性の期待に応える能力を強化しています。」Bekoは、世界を尊重し、世界中で尊敬されるイノベーションを拡大する中で、IFCとの協力関係を深めていくことを誇りに思います。」

IFC中東・中央アジア地域製造業・アグリビジネス・サービス部門の地域産業責任者アシュラフ・メガヘッド氏は「ベコへの投資は、この地域の製造業の長期的な競争力と持続可能性を確保するために、強靭なインフラを構築し、研究開発を推進することの重要性を強調するものだ」と語った。「ベコのような大手企業と協力することで、経済の回復力を高め、雇用を創出し、経済全体にプラスの効果を生み出したいと考えています。」

BEKOについて

Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、5万人以上の従業員を擁し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Bekoは、その市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーとなり、2024年には連結売上高106億ユーロを達成しました。Bekoは、世界各地に28か所の研究開発（R&D）とデザイン・センターおよびオフィスを有しており、2,300名以上の研究者が在籍し、これまでに4,500件を超える国際特許出願を保有しています。同社は、2025年2月18日時点の結果に基づき、DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&P Globalのコーポレート・サステナビリティ評価（Corporate Sustainability Assessment、CSA）で6年連続して最高スコアを獲得し、8年連続でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（Dow Jones Sustainability Indices）に選出されています。**同社は、TIME誌とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される（Respecting the World, Respected Worldwide）」ことです。

*ライセンシーは特定法域に限定されています。

**提示されたデータはBekoの親会社Arçelik A.Ş.に帰属します。

UFCについて

世界銀行グループの一員である IFC は、新興市場の民間セクターに重点を置く世界最大の開発機関です。当社は、100 か国以上で活動し、資本、専門知識、影響力を活用して、発展途上国における市場と機会の創出に取り組んでいます。2025年度、IFCは民間企業と金融機関に対し、過去最高の717億ドルを拠出し、民間セクターのイノベーションと投資を活用して、貧困のない住みやすい地球の世界の実現に貢献します。

（日本語リリース：クライアント提供）

