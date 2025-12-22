クラスメソッドグループのCMパートナーズ、AWS認定の新資格「Generative AI Developer - Professional」の受験料を全額支援するキャンペーンを開始

プロパゲート株式会社

クラスメソッドグループの人材教育サービス子会社であるプロパゲート株式会社(https://propagate-tech.com/)（本社：東京都港区、代表取締役：嵩原 將志）は、当社が運営するフリーランスエンジニア専門エージェント「CMパートナーズ」(https://propagate-tech.com/it-freelance)に登録し、 AWS Certified Generative AI Developer - Professionalに合格した方に一回分の受験費用を進呈する特別キャンペーンを2026年3月31日まで開催いたします。

キャンペーン概要

対象期間： 2026年3月31日まで

特典内容： 一回分の受験費用を進呈

定員： エントリー先着30名様限定

参加条件

以下の条件をすべて満たした方が対象となります

- フリーランスとしての活動 - 現在フリーランス（個人事業主または法人の一人社長）として活動されている、または今後フリーランスになる予定の方。- CMパートナーズへの登録 - 期間終了日までにCMパートナーズに登録し、案件の紹介をご希望される方。または既にCMパートナーズにご登録済みの方。- 試験への合格 - 対象資格「AWS Certified Generative AI Developer - Professional」に合格した方。※期間中に受験し、合格したことが証明できること（合格証/デジタルバッジの提出）

※詳しい参加方法は、「AWS Certified Generative AI Developer - Professional」合格者の受験料を全額支援(https://propagate-tech.com/aws-cert-genai-developer-professional-campaign)をご確認ください。

CMパートナーズからのメッセージ

「今後、生成AIを使ったソリューションが本番投入され、大きく増えることが予想されます。AWSの知識と生成AIのプロフェッショナルな知識があることを今、証明することで、エンジニアとしての希少性が更に高まります。

これまでのような”動くもの”を作るフェーズから、セキュリティやコスト最適化を含めた、実運用に耐え得るシステムを構築するフェーズになります。また、様々な顧客の要求や課題に対して、最適な技術選択ができる判断力も求められます。

この資格は、そうした変化や高度な要求に対応できるエンジニアであることの証明になるはずです。 ぜひこの機会に私たちと一緒に新しいフェーズへの一歩を踏み出しましょう。」

CMパートナーズについて

CMパートナーズは、プロパゲート株式会社が運営するフリーランスエンジニア専門のマッチングサービスです。フルタイムでの就業はもちろん、複業を希望するエンジニアも積極的に受け入れており、多様な働き方を支援しています。

会社概要

- 会社名: プロパゲート株式会社- 所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階- 代表者: 代表取締役 嵩原 將志- 事業内容: 人材事業、教育事業- 公式サイト: https://propagate-tech.com/- お問い合わせ: 03-3528-8034

プロパゲート株式会社はクラスメソッドグループの人材教育サービス子会社として、ITに携わる人材のスキルアップと就業機会の創出を目指しています。

※本プレスリリースの内容は、発表日当日時点のものです。キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。詳細はキャンペーン(https://propagate-tech.com/aws-cert-genai-developer-professional-campaign)公式サイト(https://propagate-tech.com/aws-cert-genai-developer-professional-campaign)をご確認ください。