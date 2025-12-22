【フォーシーズンズホテル東京大手町】イチゴの世界に包まれる「ウィンターストロベリーアフタヌーンティー」予約開始

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ）(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/) 」（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ ラオ）では、冬本番を迎える1月～2月、苺の豊かな美味しさを最大限に引き出した「ウィンターストロベリーアフタヌーンティー」をご提供いたします。

5年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフでもありゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=192)している ミケーレ・アッバテマルコ(https://press.fourseasons.com/otemachi/hotel-team/michele-abbatemarco-2.html)が監修をしてるアフタヌーンティーは、

フランスのスイーツブティックで立ち並ぶデザートのクォリティに負けない、これまでのアフタヌーンティーの枠を超えた本格的なスイーツをご提供いたします。

■ 2026年、年初めのアフタヌーンティーは「ウィンターストロベリーアフタヌーンティー」

エレガントで凛とした佇まい。

本質の味わいを際立たせ、引き算の美学を体現するスイーツは瑞々しく輝くルビー色の苺型ムースをはじめ、希少な高級苺「フレーズ・デ・ボワ」を用いた至福の逸品が揃います。

上段では、ズワイガニやビーフをフレンチの技法を用いて上品に仕立てたウィンターカラーに包まれたセイボリーをどうぞ。別皿には、冬に旬を迎える帆立のムースにトリュフを合わせ、芳醇な香りが広がるパイもご賞味いただけます。

季節ごとに楽しめるモクテルにもイチゴの美味しさを。華やかに香るジャスミンティーとストロベリーの鮮やかな酸味にまろやかなミルクを重ね、デザートのように楽しめる一杯に仕上げております。

注目のスイーツとセイボリー

苺ジュレ ヨーグルトムース

旬の苺が放つ、清らかな酸味と優雅な香りを引き立てるために誕生した、至高のスイーツ。なめらかなヨーグルトムースの上品なコクに、果実の旨みを閉じ込めた苺のジュレが華やかに重なります。 異なる酸味と甘みが精妙に調和し、ひと口ごとに奥行きのある芳醇な味わいが広がります。その余韻すら計算し尽くしたおいしさの芸術、苺の美しさを極めた一皿をご賞味ください。

ハチミツのババロア フレーズデボワコンフィチュール

優しい甘さのアカシアハチミツと、フランス産フレーズ・デ・ボワ（野イチゴ）の出会い。日本の苺とは一線を画す、凝縮された花のような芳香に、フルーティーで上品なニュアンスが溶け合い、多層的な余韻を湛えた至福のスイーツへと昇華させました。

白菜のブランマンジェとラズベリークリームのべリーヌ

ズワイガニと柚子のタルタル 穂紫蘇

アフタヌーンティーのお皿の上で、まるでスイーツのように可憐で繊細なグラスアミューズ。 冬の味覚、ズワイガニの甘みを柚子の爽やかな香りで引き立て、 滑らかな白菜のブランマンジェとラズベリーの酸味が 季節の余韻を繊細に奏でる、冬のメニューを代表する一品です。

【アフタヌーンティー内容】

スイーツ5種

・ベルベンヌムース クレーム柚子

・栗と金柑のタルト

・苺ジュレ ヨーグルトムース

・ハチミツのババロア フレーズデボワコンフィチュール

・バニラムース アーモンドダクワーズ 苺とカシスのコンフィチュール

セイボリー5種

・ポークハムとベシャメルのサンドイッチ マスタードマヨネーズと菜の花

・ビーフブレゼとビーツのパルマンティエ 菊とパプリカジュレ

・柑橘クリームチーズとクワイのタルトレット キウイジュレとラディッシュ

・白菜のブランマンジェとラズベリークリームのべリーヌ ズワイガニと柚子のタルタル穂紫蘇

・帆立ムースとトリュフのパイ包み焼き 海苔オイル クラムソース

その他スイーツ

・ プレーンスコーン

・ ガレット ブルトンヌ

・ 栗とローズマリーのパウンドケーキ

お飲み物

日本茶4種/紅茶4種/ハーブティ-6種/コーヒー6種/季節のティーモクテル2種

期間＆お一人様 料金：

2026年1月7日（水）～2月28日（土）

・ 平日 11:00 - 13:00/ 13:30 - 15:30/18:30～ 9,300円

・ 平日 16:00 - 18:00 8,300円

・ 週末・祝日 10,300円*

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前)

* 厳選されたプレミアム日本茶とのペアリング付き

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE

ウエブサイト: https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/

■お問い合わせ・ご予約

レストラン「THE LOUNGE ザ ラウンジ」

03-6810-0655(ダイニング代表)

オンライン予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve?menu_lists%5B%5D=620c9dcd2bddf0000f68c360)から

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間や価格は変わる場合はございます。

*写真はイメージです。

■ アフタヌーンティーを担当する シェフ2名のご紹介

イメージ向かって左：ミケーレ・アッバテマルコ、右：久世健介

ミケーレ・アッバテマルコ ペストリーシェフ

イタリア生まれ。ゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞、また、フォーシーズンズホテル東京大手町にて4年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフ。フランスにてエコール・ルノートルとデュグラン ショコラ ヴァローナ校を卒業後、フランスのミシュランレストラン ルカ・カルトンやアンティカ・オステリア・デル・ポンテにてパティシエの研鑽を積み日本に来日。東京ではキュイジーヌミッシェル ・トロワグロを経て、2020年フォーシーズンズホテル東京大手町のestオープニングメンバーのペストリーシェフに就任。

久世健介 エグゼクティブスーシェフ

東京生まれ。料理学校を卒業後20代で渡仏。パリエッフェル塔内にあるミシュランレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne) やAlain Ducasse （アラン・デュカス）といった錚々たるシェフのもとで腕を磨き、2009年日本に帰国。日本では代表的なグローバルラグジュアリーホテルを経て2020年オープニングメンバーとしてフォーシーズンズホテル東京大手町に招集される。

【THE LOUNGE (ザ ラウンジ) について】

39階のフロアへ降り立つと、天井から床までの窓一面に緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がります。ザ ラウンジでは、ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性溢れるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて、美しい眺望とダイニング体験をお楽しみいただけます。

場所： フォーシーズンズホテル東京大手町39階

席数： 64席

営業時間： ご軽食・お飲み物 11:00～23:00 （L.O 22：30）

*L.Oは、お飲み物のラストオーダーの時間です。

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間は変わる場合はございます。

■ フォーシーズンズホテル東京大手町について

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、ジャパニーズフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



▼ フォーシーズンズホテル東京大手町プレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/otemachi