WOWOW百貨店がJAXAグッズ中心に集めた“宇宙”物産展を開催！

株式会社WOWOW

WOWOW公式オンラインストア「WOWOW百貨店」は、JAXAグッズやNASA宇宙服レプリカ、宇宙日本食を揃えた特別企画「宇宙物産展」を開催中！

WOWOWならではの視点で宇宙をもっと身近に感じられる“WOW”をお届けします。

特集ページ：https://dept.wowow.co.jp/blogs/lifestyle/wow-uchu-fair

■ WOWOWだからこそ可能になった「JAXAグッズ」の宇宙物産展

この物産展は、2022年より株式会社ビー・シー・シーが掲げるスローガン「宇宙を、みんなのものへ。」のもと、JAXAの保有する特許・技術・著作物等 を活用してつくられた商品や、JAXAと企業のコラボレーション商品を多数展開しています。

ただし、今までは科学館や博物館の売店など一部の売り場しかJAXAグッズを取り扱っておりませんでした。

WOWOWは日本初の有料衛星放送局として、開局以来“宇宙”と深い関わりを持ってきました。

この独自性により今回の企画を実現することができました。

■ バラエティに富んだ宇宙物産展のラインナップ

JAXA LABELの公式ロゴアイテムをはじめ、宇宙×PEANUTSの「アストロスヌーピー」シリーズ、宇宙デザインを取り入れたアパレルなど、日常で気軽に“宇宙”を楽しめるアイテムを取り揃えています。さらに、宇宙グッズだけでなく宇宙日本食も販売。宇宙日本食は、食品メーカーが提案する食品をJAXAが定めた基準と照らし、認証されたものだけが名乗れる“宇宙食の規格”です。おにぎりや名古屋コーチン、カレーなど日本人が好みやすい商品を多数取り揃えました。また、グミやショートケーキ、ミルクレープ、アイスなど宇宙食デザートも展開しています。

WOWOW百貨店が独自の視点で選び抜いた、遊び心あふれる宇宙アイテムをぜひお楽しみください。

■ 本格仕様！NASA宇宙服レプリカ（大人用／子供用）が数量限定で登場

■対象商品一例

今回の宇宙物産展の目玉は、NASA宇宙飛行士が実際に使用する2種類の宇宙服のレプリカです。NASA（アメリカ航空宇宙局）の宇宙飛行士が宇宙船内で着用する船内与圧服（オレンジスーツ）と会見などの時に着用する訓練服（ブルースーツ）を数量限定でご用意しました。

●船内与圧服（オレンジスーツ）

・NASA「ミートボール」ロゴ

・司令官を表す「COMMANDER」ワッペン

・アメリカ国旗・スペースシャトルプログラムのワッペン

・NASAロゴ入りブラックキャップ付属

●訓練服（ブルースーツ）

・胸部にNASAロゴ・スペースシャトルプログラムワッペン

・上腕にアメリカ国旗ワッペン

・NASAロゴ刺繍入りホワイト×ブルーキャップ付属

大人用・子供用の両サイズを展開しており、親子での着用や宇宙イベント参加にも最適です。

数量限定、取り寄せに時間を要する場合がありますので、興味を持たれた方はお早めに！

■宇宙物産展

期間：2025年12月22日（月）13:00 ～ 2026年3月2日（月）9:59

特集ページ： https://dept.wowow.co.jp/blogs/lifestyle/wow-uchu-fair

※商品内容は特設ページにてご確認いただけます。

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

■ WOWOW百貨店について

「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。

URL：https://dept.wowow.co.jp/

※WOWOW百貨店の最新状況は、公式サイト（https://dept.wowow.co.jp/）よりご確認ください。

※記載価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※商品のデザイン、価格、発売日、仕様は変更になる場合がございます。