株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営する「イー・エー・グラン」西武池袋店は、2025年12月22日（月）～2026年1月25日（日）の期間限定で、コテリさん新刊『veil』7巻刊行を記念し『veil』× 三省堂書店池袋本店 × e.a.gran西武池袋店のコラボカフェを開催いたします。

『veil』に登場する食事をイメージしたコラボメニュー！

https://pscoop.jp/eag/ikebukuro/veil/

『仲直りのハムとチーズのサンドイッチ』単品\1,580／ドリンクセット \2,100彼女が作ったサンドイッチをイメージ。ハムとチーズ、アクセントにマスタードマヨネーズを入れました。

『イチゴの四角いケーキ』単品\980／ドリンクセット \1,5002人が購入したイチゴのケーキをイメージした、イチゴのショートケーキです。

『仲直りのバイオレットラベンダーティー』\800ミントがほんのり香るラベンダーとバタフライピーのブレンドティー。喧嘩後のブルーな気持ちを、レモンで優しいラベンダー色に。

コラボメニューご注文の方にはプレゼントも！

コラボメニューをご注文いただいたお客様には、『veil』描き下ろしオリジナルポストカードをもれなくプレゼント！

また、三省堂書店池袋本店では『veil』新ご購入のお客様に、三省堂書店池袋本店限定イラストカード＆カラーイラストカード、既刊をご購入で各タイトル復刻特典をプレゼントいたします。※数量限定・なくなり次第終了となります。

【開催期間】2025年12月22日（月）～2026年1月25日（日）【開催店舗】イー・エー・グラン 西武池袋店※仕入れ状況によりメニューデザインが異なる場合がございます。