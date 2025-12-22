株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、人気ランチ公演「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」の最新作となる『Hello Kitty Day by Day‼』を2026年1月5日（月）より開催いたします。

「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」は、バンドリーダーのハローキティが歌い、踊り、トランぺッターとしてメンバーたちと一緒にジャズを演奏する大人気のランチ公演です。「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」の最新作『Hello Kitty Day by Day‼』では、「Sing Sing Sing」や「It don't mean a thing」など思わず踊り出したくなるポップな楽曲全6曲を生演奏と共にお届けいたします♪また、お料理はハローキティの顔の形をしたライスにピンクやイエローなど色鮮やかなカレーをかけた“カレーライス”や、スパイスの効いたパストラミビーフをたっぷりサンドした“サンドイッチ”など見た目も可愛いボリューム満点のHELLO KITTY SHOW BOXオリジナルメニューを提供。ここでしか味わえないメニューを楽しみながら、可愛いハローキティのジャズバンドショーをご覧ください。

■HELLO KITTY SHOW BOX 『Hello Kitty Day by Day‼』 概要

期間：2026年1月5日（月）～ 3月下旬※詳しくは公式HP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）をご覧ください時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00）料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,200円 ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む※お好きなフードメニューを追加料金でご注文いただけます曲目：「It don't mean a thing」や「Sing Sing Sing」など含む6曲※楽曲が変更になる可能性もございます問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

