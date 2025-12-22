kasanari、フレーベル館と共に、子どもの個性を見いだし 非認知能力を伸ばす アートプログラムを開始

株式会社kasanari

株式会社kasanari（所在地：東京都新宿区）と株式会社フレーベル館（所在地：東京都文京区）は、子ども１人ひとりの個性を見いだし、観察力・思考力・表現力・コミュニケーション力などの非認知能力を育むことを目的に、 フレーベル館の月刊保育絵本『しぜん - キンダーブック』を題材にしたアートプログラムを共同で開発し、保育園向けに実施しました。

実施概要

プログラムの狙いと構成

アートプログラムにおける制作の様子- 場所：東京都内の保育園- 対象： 5歳児クラス（20名程度）- 題材： 『しぜん - キンダーブック / き（木）』（2023年10月号）※『しぜん - キンダーブック / き（木）』（2023年10月号）は月刊誌のため、現在は購入いただけません- 使用した素材：実際の木の葉っぱ・木の実・切り株・木材など- 制作時間：１時間程度

昨今、急速にテクノロジーの進化や価値観の変化が進む中、“自分で考え、表現し、他者と関わる力”がより重要になっています。

幼児教育の現場においても、観察力・思考力・表現力・コミュニケーション力といった「非認知能力」が注目されていますが、 フレーベル館の月刊保育絵本『しぜん - キンダーブック』 は、身近な自然への興味を引き出す構成と内容が特徴であり、非認知能力を育むアートの視点と高い親和性がありました。

本プログラムでは、過去の『しぜん - キンダーブック』のテーマのうち「き（木）」を題材に、「みる・さわる（観察）」「かんがえる（解釈）」「つたえる（表現）」の３つのステップを通じたアート制作を実施。誌面で自然を知るだけでなく、実際に自然を体感する中で、子どもたち１人ひとりの個性を見いだしつつ、非認知能力をより深く伸ばすことを目指しました。

アート制作で必要な、みる・ふれる（観察）、かんがえる（解釈）、つたえる（表現）の３つのステップと、各ステップで活用する非認知能力の例

プログラムの流れ

【ステップ０】ウォーミングアップ

まずは身体を使って、自分の知っている木や、想像の中で「あったらいいな」と思う木を表現します。

【ステップ１】みる・さわる（観察）

葉っぱ、木の実、切り株、木材など、普段はなかなか手に取ることのない実際の木の素材を、見たり触ったりしながら、五感を使って深く観察します。

【ステップ２】かんがえる（解釈）

自分で選んだ木の素材を自由に組み合わせながら、自分だけの世界観を想像し、キャンバスボードの上で、自分だけの作品として形にしていきます。

【ステップ３】つたえる（表現）

自身の作品をグループ内で発表し、グループ内の友達と承認し合うことで、自己肯定感と他者への共感力を育みます。

プログラムの最後には、１人ひとりの子どもと各自の作品をセットで撮影し、記録に残します。

さらにプログラム終了後には、子どもたちの思考・行動を記録した「振り返りシート」を１人１枚ずつ作成し、写真と共に保育園と保護者にお渡しします。これにより、子どもの個性に焦点を当てながら、子ども/保護者/先生の間で対話するきっかけを生み出します。

プログラムの結果

今回のプログラムを通じて、園の先生や保護者の方々からは、次のような声をいただきました。

今後の展開

- 「子どもが嬉しそうに自分の作品を見せながら、作品に込めた意味を説明してくれた」- 「プログラムの後から、自宅や保育園で木の素材を発見しては話題にするようになるなど、日常生活への学びの広がりを実感できた」- 「普段は園での制作が苦手な子どもでも、今回のプログラムにおける一連のプロセスと承認行為を通じて、自分を表現することへの自信を獲得できたようだった」- 「普段の制作活動とは違う視点で子どもの個性を見つめることができて、保育士視点でも学びや発見が多かった」

今後kasanariは、フレーベル館と共に、他の保育園/幼稚園への展開や フレーベル館の提供する他サービスとの連携も含めて、各種アートプログラム等を順次開発・提供していく予定です。

会社概要

＜株式会社kasanari＞

設立：2022年12月

所在地：東京都新宿区市谷田町1-4（武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス内）

代表取締役：坪田恭平

事業内容：「Business × Art」の視点で新規事業開発支援・組織開発・ブランド発信などを推進

