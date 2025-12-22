『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』第一弾ご協賛・ご協力企業様発表 ＆ 開催日・会場変更のお知らせ

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、2026年3月に開催するインディーゲームの祭典『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026（以下、TIGS2026）』の第一弾ご協賛・ご協力企業様を発表するとともに、開催日および会場変更についてご案内いたします。

本イベントは、国内外で注目を集めるインディーゲームカルチャーの発信拠点として、クリエイター・ユーザー・メディアが交わり、新たな熱を生み出す場を目指して企画されました。公式来場者数が過去最多となった前回に続き、次回も多くの皆様に快適にご来場いただける環境を整えるため、2026年は会場を拡張し、開催日を以下の通り変更いたしました。

■開催日・会場 変更のお知らせ

次回開催は、快適な来場環境の実現などを鑑みまして、日程および会場を下記の通り変更いたします。

〈変更前〉

開催日：2026年3月13日（金）ビジネスデー／14日（土）一般公開日

会 場：東京・吉祥寺（武蔵野市）

↓↓↓

〈変更後〉

開催日：2026年3月20日（金・祝）ビジネスデー／21日（土）一般公開日

会 場：未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）(https://www.imaginus-suginami.jp/)

（最寄駅：JR中央・総武線各駅停車 高円寺駅）

■『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』第一弾ご協賛・ご協力企業発表

・第一弾 ご協賛企業様

＜ご協賛・ご協力のお願い＞

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」では、イベントにご協賛・ご協力いただける、企業様・団体様を募集しております。

出展ブースの展開やロゴの掲載といったメリットをご準備しております。お気軽にお問い合わせください。

◆協賛・協力のお問い合わせ先： contact@indiegamessummit.tokyo

■TOKYO INDIE GAMES SUMMITとは

TOKYO INDIE GAMES SUMMITは、インディーゲームを中心とした多様なクリエイターの才能が一堂に会し、新たな挑戦へ踏み出す“きっかけの場”となることを目指して、2023年に武蔵野市・吉祥寺で誕生したインディーゲームイベントです。

開催以来、規模は毎年拡大し、2025年には来場者数が過去最大を記録。国内外のゲームファンやクリエイターが集い、インディーゲームを取り巻く熱気とともにイベントも着実に成長してまいりました。

その注目度の高まりを背景に、クリエイターにとっては “作品を発表し、ユーザーやほかのクリエイターと交流できる場”、ユーザーにとっては “新しいゲームやクリエイターを発見・体験できる場” として、価値をさらに高めています。加えて、ゲームに関連する多様なエンタメコンテンツを幅広いお客様に楽しんでいただける 回遊型イベントとしても年々進化し、新しい可能性が育まれています。

TIGSは今後も、クリエイターとユーザーがつながり、インディーゲーム文化が広がっていく場として取り組んでまいります。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/292_1_4d067596fb3c9ebc708fb983af7041e4.jpg?v=202512220522 ]