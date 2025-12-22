広島サンダーズが「WithLIVE Meet&Greet」を利用して、 FCプレミアム会員限定 特別抽選特典『オンラインMeet＆Greet』を開催決定！
株式会社WithLIVE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大島 翼）が運営する、アーティストと1対1でライブトークが楽しめるオンラインイベントアプリ「WithLIVE Meet&Greet（ウィズライブ ミートアンドグリート）」にて、大同生命SV.LEAGUE MENに所属する男子バレーボールチーム『広島サンダーズ』選手によるオフィシャルファンクラブ・プレミアム会員限定 特別抽選特典「オンラインMeet＆Greet」の開催が決定いたしました。
今回の特典は、2026年1月13日（火）12:59までに「2025-26広島サンダーズファンクラブ・プレミアム会員」へご入会いただいた方を対象とした抽選企画です。入会後、所定の応募期間内に専用フォームからエントリーを行い、当選された方は、広島サンダーズの選手と1対1でビデオ通話を通じて交流できるオンラインイベントにご参加いただけます。
「WithLIVE Meet&Greet」は、アーティストとファンがオンラインでつながり、1対1のライブトークやライブ配信が行えるサービスです。いつ、どこにいても、スマートフォンやタブレットひとつで、アーティストとファンがコミュニケーションをはかれるオンラインイベントの開催が可能です。
WithLIVEは今後も、アーティストとファンの交流の場をオンライン上で提供してまいります。
プレミアム会員限定 特別抽選特典「オンラインMeet＆Greet」
■開催日程
2026年2月6日（金）開催予定
※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。
■内容
・オンライン個別トーク会
広島サンダーズ選手と1対1でのビデオ通話（約30秒間）
■対象会員
2026年1月13日（火）12:59まで2025-26広島サンダーズファンクラブプレミアム会員に入会された方がが対象となります。
■応募期間
2025年12月22日（月）17:00 ～ 2026年1月13日(火)12:59
■参加条件
2025-26シーズンファンクラブプレミアム会員への入会後、応募期間内に専用フォームにエントリーをしていただく必要がございます。入会だけでは応募されておりませんのでご注意ください。
■参加人数
各選手20名様
※(19選手参加予定) 計380名
※企画の詳細は広島サンダーズオフィシャルファンクラブにてご案内しております。
■広島サンダーズ オフィシャルHP： https://www.jti.co.jp/sports/thunders/index.html
■広島サンダーズファンクラブ オフィシャルHP： https://jt-thunders-hiroshima-fc.jp/
WithLIVEについて
WithLIVEは、オンラインでアーティストとファンが1対1のコミュニケーションをはかれるライブトークアプリサービスの先駆けとして2018年10月に提供を開始、2019年1月に正式版アプリをリリースしました。
2020年8月には、独自の本人認証システムを備えセキュリティを強化した「WithLIVE Meet&Greet」をリリース。この新アプリでは次の参加者への画面切り替え時間が約2～3秒と業界最短を実現し、より安心安全でタイムロスやストレスが少ない快適なオンラインイベント環境を提供しています。11月からは2ショット撮影機能も実装されました。
【アプリ概要】
名 称 : WithLIVE Meet&Greet（読み：ウィズライブ ミートアンドグリート）
公式Twitter： https://twitter.com/withlive_mg
App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1525271943
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.withlive.greet.meet
※Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Google Playは Google LLC の登録商標です。
【会社概要】
社名 : 株式会社WithLIVE（WithLIVE Inc.）
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス4・5・6階
役員 : 代表取締役 大島翼
設立 : 2016年11月4日
事業内容 ：WEBサービス、スマートフォンアプリの企画・開発
URL ：https://withlive.co.jp/
※株式会社WithLIVEは株式会社サイバー・バズの100%子会社です。