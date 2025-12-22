最高のリトリートを体験できる THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢　コタツで味わう”すき焼き冬ディナー”＆ペットフーディスト監修愛犬用”新春おせちディナー”　提供開始

2026冬限定ディナー１泊２食付プラン概要

期間:2026年1月1日～3月31日

料金:1 名 22,800 円(税込)～

定員：2～4名

予約:公式サイト（ https://www.thefiveriversfineglamping.com/ ）最安値で予約可能

場所:THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢

提供時間:17:00~17:30（2時間制）

※全プランアルコールを含むドリンク飲み放題付

大型円形鉄板で焼き上げる豪華グリルディナー

冬限定ディナー 全6品

■赤城牛と福豚のお重

赤城牛のお味を存分に味わっていただけるよう贅沢にカット。備長炭鉄板で焼いてもよし、鍋にくぐらせてサッパリ召し上がるもよし、大満足間違いなしの１品です。

さらに、群馬県産の豚ロースと福豚ポークソーセージもご用意。群馬の味覚が詰まったお重をすき焼きと共にご堪能ください。

■赤城牛すき焼き鍋

赤城牛を主役にした豪華すき焼き鍋。具材は群馬県産ネギ・しいたけ・豆腐・しらたき・エノキをご用意。

群馬県産ネギはまるまる1本お渡ししますので、焼くだけ、煮込むだけ、もしくはその両方でもOK！

新鮮な生卵にくぐらせてお好きな食べ方でお召し上がりください。

■3種の根菜サラダ

地場産フレッシュサラダに蓮根・ゴボウ・人参をマヨネーズ和えにしてトッピング。

さっぱりとお召し上がりください。

■イカの姿焼きと季節グリル野菜

イカ1杯を贅沢にご提供。下処理済みですのでそのまま鉄板焼きで豪快に焼き上げてお召し上がりください。季節グリル野菜はその日毎に新鮮な素材をチョイスしてご提供します。何が出てくるかは当日のお楽しみ。



■ダッチオーブンで炊き上げる”おこげごはん”

群馬県産コシヒカリと白沢の天然水を使用して炊き上げるふっくらごはんを、備長炭を使用した円形鉄板とダッチオーブンで炊き上げることにより、香ばしいおこげもお楽しみいただけるアウトドア感満載の一品です。

■手作りみたらし団子

米粉を使用し、お米の香りを存分に引き立てた手作りお団子。鉄板の炭火で焼いてアウトドア体験するも良し、そのまま召し上がっても良し。自家製みたらしのタレを付けてご堪能あれ。

※仕入状況により予告なく終了する可能性がございます。予めご了承ください。

”特製愛犬ディナー” HAPPY NEW YEAR 2026おせちver

お正月には縁起の良いおめでたいメニューを、

季節に合わせた身体の調子を整えてくれる食材をふんだんに使用したメニューを、

スペシャルな日には家族全員で楽しんでいただけるようなメニューを、

ペットフーディスト資格を有するスタッフ監修のもと開発しております。

サイズ＆料金

１サイズのみ \1,300-



注文方法

ドッグラン付グランピング予約時に、オプション項目よりお選びください。

特製愛犬ディナーおせち 全4品

１.鶏と豆腐の肉団子

２.サーモンテリーヌ

３.肉球芋きんとん

４.わんこ用煮染め

■こだわり食材一覧

サーモン、煮干し、さつまいもなど、おせち料理には欠かせない縁起の良い食材を豊富に使用しております。

鶏肉：タンパク質による皮膚や被毛の健康維持が期待されます。

さつまいも：わんこが大好きさつまいも！便秘、食欲不振に期待大です。

しいたけ：血中コレステロールを下げるエリタデニンを含み、ヘルシーです。

サーモン・煮干し：タンパク質、脂質、DHAの高栄養素がたっぷりです。

豆腐：主成分はタンパク質と脂質。大豆オリゴ糖が腸内環境を整えます。

大根：消化酵素を含み、でんぷんの消化を助けます。

にんじん：βカロテンが豊富。栄養の吸収を手助けします。

さやえんどう：主成分はタンパク質と炭水化物。食物繊維豊富です。

■ペットフーディスト資格を保有するマサト＆ユカ

食事スペースは冬仕様のコタツづくりに！

食事スペースの”プライベートテラス”には、愛犬専用の椅子も各部屋２脚ご用意。

一緒にテーブルを囲んで家族団らんの時間をお過ごしください。

さらに、11月中旬～4月末まで食事スペースは冬仕様のコタツづくりに！

寒さを感じることなく愛犬や大切な人との時間をファイブリバーズでお楽しみください。

【公式予約サイト限定】 2026年1月～2月特別割引プラン販売中

対象のグランピング宿泊プランが、

表示価格より15％OFF

1泊2食付きスタンダードプラン\22,800- ⇒ \19,380- でご宿泊可能に！

この機会を是非お見逃しなく！！

◆料理長 橋本 悠(はしもと・ゆう)

ファイブリバーズの料理開発・監修を担当。

「地場産の旬な食材を活かし、お食事からも沼田の魅力を感じて頂けるようなメニューのご提供を心掛けております。また、季節限定ではありますが渓流釣りインストラクターとしての経験を活かして、渓流釣りプランの担当も務め、ご来場されたお客様にリトリートな時間をお過ごしいただける体験をご提供させていただいております。」

【THEFIVERIVERSFINEGLAMPING群馬白沢】

森のインフィニティプール

群馬県にあるTHE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢（ザ ファイブ リバーズ ファイン グランピング、住所：群馬県沼田市白沢町高平2540） は、深い森とプールとサウナが一つとなり、四季ごとに最高のリトリートを体験できるグランピング＆キャンプリゾートです。

【施設概要】

施設名 : THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢

所在地 : 〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540-5

交 通 : 【車】東京方面より 関越自動車道 「沼田IC」から約15分

公式ホームページ : https://www.thefiveriversfineglamping.com/

公式Instagram : https://www.instagram.com/thefiverivers_fineglamping

予約方法 : ご予約は公式サイトで承ります。

お客様からのお問合先 : 公式ホームページより公式LINE またはお電話にてお問合せください。



■運営元：前橋園芸株式会社について

当社は造園会社としてお客様の日常に彩りを添えるお手伝いをさせていただき、創業54年を迎えることができました。庭園やエクステリアデザイン、インドアグリーン、生花、サウナ、プールなど多岐にわたり多くのお客様よりご愛顧いただいております。

2022年4月より群馬県沼田市にて、森、サウナ、プール、川のせせらぎ、ドッグランを併設した、最高のリトリートを体験するグランピング＆キャンプリゾート『THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬白沢』を展開しております。

http://www.m-engei.co.jp/