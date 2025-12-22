ただの友達じゃなくなる瞬間 POP UP SHOPが有楽町マルイ 7FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード




今回のイベントでは、「ただの友達じゃなくなる瞬間」の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=107632



【イベント情報】


イベント名：ただの友達じゃなくなる瞬間 POP UP SHOP


開催期間：2026年1月21日(水)～2月8日(日)


開催場所：有楽町マルイ 7F



【ご購入者様特典】




【販売商品】



カンバッジ(ランダム)

価格：550円(税込)


種類数：全6種


サイズ：直径約57mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






イラストカード(ランダム)

価格：440円(税込)


種類数：全6種


サイズ：約54mm×86mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルキーホルダー

価格：各880円(税込)


種類数：全3種


サイズ：全高約50mm






デカアクリルスタンド

価格：各2,200円(税込)


種類数：全2種


サイズ：全高約180mm






ミニアクリルアート

価格：2,640円(税込)


種類数：全1種


サイズ：B6






マイクロファイバー

価格：825円(税込)


種類数：全1種


サイズ：約200mm×200mm






シートステッカー

価格：880円(税込)


種類数：全1種


サイズ：A6






ポストカードセット

価格：660円(税込)


種類数：全1種（6枚入り）


サイズ：約148mm×100mm





皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


公式URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000810/


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)Natsuki Yuka



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売