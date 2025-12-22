浜松市

本市が令和7年7月1日（火）に天竜川・浜名湖地域12市町村合併20周年、また、春野町出身、宝塚歌劇団で演出家として活躍し、「レビューの王様」と謳われ宝塚レビューを形成した第一人者である「白井鐵造氏（浜松市名誉市民）」が生誕125周年を迎えるため、天竜区春野支所では、氏の功績と芸術性を広く市民に紹介するとともに、地元春野との深い繋がりを再認識する機会を提供し、地域文化の発信・活性化を目的に、下記のとおり、ミュージカル「白井鐵造物語～犬居の風～」の公演を行います。本公演を多くの方にご覧いただければ幸いです。

記

ミュージカル「白井鐵造物語～犬居の風～」 公演情報

名称：天竜川・浜名湖地域12市町村合併20周年記念白井鐵造生誕125周年記念 ミュージカル「白井鐵造物語～犬居の風～」

開催会場：アクトシティ浜松大ホール（中央区板屋町111-1）

開催日：2026年1月18日（日）

開場 14:00 開演 14:30～ 終演 17:00（予定）

入場料： 1,000円

座席：全席自由

販売場所：天竜区春野支所、浜松市天竜壬生ホール、アクトシティチケットセンター、ＨＣＦオンラインショップ

主催：浜松市

協力：春野ふるさと力向上委員会（犬居すみれ会・春野文化協会・春野地区自治会連合会・春野支所）、公益財団法人浜松市文化振興財団

企画：「龍水の都」文化体験プログラム実行委員会

後援：静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、Ｋ-ＭＩＸ、ＦＭ Ｈａｒｏ！浜松ケーブルテレビ株式会社

問合せ：浜松市春野支所 053-983-0001