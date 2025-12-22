TVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプが登場！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプを配信いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプ配信を【12月22日】より開始いたしました。

TVアニメ「矢野くんの普通の日々」よりLINEスタンプの登場です。

矢野くんや吉田さんたちとトークを盛り上げましょう！

ぜひお友達と送り合ってご使用ください。

配信ページはこちら

https://line.me/S/sticker/32233227

(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会