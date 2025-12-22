TVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプが登場！！

株式会社アルマビアンカはTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプを配信いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプ配信を【12月22日】より開始いたしました。






TVアニメ「矢野くんの普通の日々」よりLINEスタンプの登場です。



矢野くんや吉田さんたちとトークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



https://line.me/S/sticker/32233227




(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会