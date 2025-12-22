TVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のLINEスタンプを配信いたします。
TVアニメ「矢野くんの普通の日々」よりLINEスタンプの登場です。
矢野くんや吉田さんたちとトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/32233227
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： info@armabianca.com
(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会