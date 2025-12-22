浜松市

本市が令和7年7月1日（火）に天竜川・浜名湖地域12市町村合併20周年、また、春野町出身、宝塚歌劇団で演出家として活躍し、「レビューの王様」と謳われ宝塚レビューを形成した第一人者である「白井鐵造氏（浜松市名誉市民）」が生誕125周年を迎えるため、天竜区春野支所では、氏の功績と芸術性を広く市民に紹介するとともに、地元春野との深い繋がりを再認識する機会を提供し、地域文化の発信・活性化を目的に、下記のとおり、特別展を開催いたします。本特別展を多くの方にご覧いただければ幸いです。

記

◎特別展情報

名称：天竜川・浜名湖地域12市町村合併20周年記念白井鐵造生誕125周年記念特別展

開催会場：第1会場 浜松市春野支所 ロビー（天竜区春野町宮川1467-2）

第2会場 春野歴史民俗資料館 企画展室（天竜区春野町宮川1327-1）

開催期間：第1会場 浜松市春野支所

2025年11月18日（火）～2026年1月16日（金）

休館日 土、日曜日、祝日、年末年始（12月27日～1月4日）

開館時間 8:30～17:15

第2会場 春野歴史民俗資料館

2025年11月5日（火）～2026年1月25日（日）

休館日 月曜日、祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）、特別整理日毎月第4木曜日

開館時間 9:00～17:30

入場料：入場無料

主催：浜松市

協力：春野ふるさと力向上委員会

（犬居すみれ会・春野文化協会・春野地区自治会連合会・春野支所）

問合せ：浜松市春野支所 053-983-0001