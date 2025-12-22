モンスターエナジー × anomaly 『DANCE FUEL PROJECT』 第二弾始動
SEIYA・Kotoriによるworkshop＆crew show case開催決定！
第一弾でTATSUKI・Yuseiのサポート発表を行ったモンスターエナジー × anomaly が、ダンスカルチャーの次世代を担う若者を対象とした学生限定ダンスプロジェクトを始動。
DANCE FUEL ACADEMYでは、
SEIYAとKotoriを迎え、全10回にわたるダンスワークショップ＆結成されたクルーによるショーケースの作成を実施。
2026年4月に開催されるマイナビDANCEALIVE2026 FINALの舞台で彼らの振付を入れたcrew showを披露するチャンスが与えられる。
【募集概要】
●募集期間：2025年12月22日17:00～2026年1月20日24:00
●対象：学生限定（大学生・専門学生）
●募集人数：定員なし
●参加費：無料
●特典：モンスターエナジー × anomaly 「DANCE FUEL PROJECT」コミュニティへの参加権
●募集ページ：DEWS特設ページ(https://dews365.com/?p=236427&preview=1&_ppp=cb78fcfc69)
＊参加者のうち、オーディションで選ばれた20名×2グループはSEIYA・Kotoriが直接手掛ける振付作品へ参加。
モンスターエナジー × anomaly
-Fuel the Next Era of Dance. ダンスを心のエナジーに。-
SEIYA
親の勧めで9歳からHIPHOPを習い始める。
3歳から阿波踊りをやっていた事から足腰が強いのを武器にそのスタイルを確立させ「Just Debout Japan 2020 HIPHOP」での優勝や「WDC 2025 HIPHOP」優勝、「JAPAN DANCE DELIGHT vol.31」にて準優勝など国内外のダンスバトルやコンテストで数々のタイトルを獲得。
現在はプロダンスリーグのD.LEAGUEにValuence INFINITIESのCreative Director兼Leaderとして所属し25-26シーズンの優勝に向けて日々の試合に取り組んでいる。
https://www.instagram.com/dapso_seiya/
Kotori
富山県出身HIPHOP Female dancer。
キッズ時代より富山を拠点に、Dance@LiveやWDCなど様々な大会で結果を残し続け18歳で上京。
プロダンスリーグ、D.LEAGUEでもCyberAgentLegitとして3年間活動し、
現在は日本各地に飛び回っており、プレイヤーとしても挑戦し続けるダンサー。
モデルとしても活躍中であり、両立をこなし活動している。
https://www.instagram.com/kotoriii/