クリスマスの贈り物にも最適な『餓狼伝説 City of the Wolves』67％OFFセール開催中！PS／Xbox版も対象に！
株式会社ＳＮＫは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、すでに開催中のSteam版セールに加え、PS／Xbox版を対象とした「WINTER SALE」を開催することをお知らせいたします。
【セール概要】
■対象タイトル
『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）
■対象プラットフォーム
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Xbox Series X|S／Steam
■割引率／価格
67％OFF／通常価格：7,920円（税込）→セール価格：2,613円（税込）
■セール終了日
Steam：2026年1月6日（火）3：00まで
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4：2026年1月7日（水）23：59まで
Xbox Series X|S：2026年1月8日（木）16：59まで
※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。
※セール期間は予告なく変更される場合があります。
■詳細ページ
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/winter-sale/
「Mr.BIG」をはじめ、『ストリートファイター』シリーズの「ケン」、「春麗」などが楽しめるシーズンパス１がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』SPECIAL EDITIONが、今なら67%OFF！
26年の時を経て、『餓狼伝説』が再始動。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、進化を遂げた「バトルシステム」を新搭載！サウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。
1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場！感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。
Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
【タイトル概要】
■タイトル名
餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)
■ジャンル
対戦格闘
■発売日
2025年4月24日（木）
■対応プラットフォーム／販売形式
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)
Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store (デジタル版)
■ラインアップ／価格／商品内容
餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）
＜商品内容＞
ゲーム本編
シーズンパス1
・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
・DLCキャラクター「ケン」（配信中）
・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
・DLCキャラクター「春麗」（配信中）
・DLCキャラクター「Mr.BIG」（配信中）
■プレイ人数
オフライン1～2名／オンライン2～12名
■その他
すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。
■権利表記
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。