クリスマスの贈り物にも最適な『餓狼伝説 City of the Wolves』67％OFFセール開催中！PS／Xbox版も対象に！

株式会社SNK

株式会社ＳＮＫは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、すでに開催中のSteam版セールに加え、PS／Xbox版を対象とした「WINTER SALE」を開催することをお知らせいたします。

【セール概要】

■対象タイトル

『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）

■対象プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Xbox Series X|S／Steam

■割引率／価格

67％OFF／通常価格：7,920円（税込）→セール価格：2,613円（税込）

■セール終了日

Steam：2026年1月6日（火）3：00まで

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4：2026年1月7日（水）23：59まで

Xbox Series X|S：2026年1月8日（木）16：59まで

※セールの終了時間は各ストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

■詳細ページ

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/winter-sale/

「Mr.BIG」をはじめ、『ストリートファイター』シリーズの「ケン」、「春麗」などが楽しめるシーズンパス１がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』SPECIAL EDITIONが、今なら67%OFF！

26年の時を経て、『餓狼伝説』が再始動。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、進化を遂げた「バトルシステム」を新搭載！サウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場！感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム／販売形式

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store (デジタル版)

■ラインアップ／価格／商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）

＜商品内容＞

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

・DLCキャラクター「ケン」（配信中）

・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

・DLCキャラクター「春麗」（配信中）

・DLCキャラクター「Mr.BIG」（配信中）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。