【フェイスクリーム10選】カサつきフェイスもうるうるに！ 新作から話題のアイテムまで50製品をテスト（LDK the Beauty 2026年2月号）

株式会社晋遊舎冬の乾燥ダメージを撃退してくれる頼もしいフェイスクリームを調査しました乾燥回避に備えたいフェイスクリームを徹底検証

冬の厳し～い乾燥からお肌を守る、おすすめフェイスクリームを調査。ストレスフリーに乾燥回避できる頼れる逸品を探します。

PR TIMESではU3000円部門の中で高評価を得たアイテム10製品を厳選してご紹介します。

評価項目はこちら▼

- 保湿力：5点満点- 成分：5点満点- 使用感：5点満点しっとりプルプルお肌を守る「U3000円フェイスクリーム10選」高保湿と弾力ケアを両立！ ツヤツヤ＆しっとり感が朝まで続く【ベストバイ】ミシャ タイム レボリューション レチ500ショットクリーム

価格：2750円／60g

ハリ感サポートと高保湿をうたう、アーリーエイジングケアクリーム。検体による保湿力テストではうるおいをしっかり守りきり、3時間後もつるんとなめらか。レチノール特有の刺激を感じたモニターもおらず、「生クリームみたいに伸びて、すぐなじんだ」など使用感も大好評。チューブ式で出しやすさもバツグンでした。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_1_523a3256758a8c1137d8aa90548337c3.jpg?v=202512220522 ]

肌をピタッと包み込んで寝ている間にしっとりプルプル♪【ベストバイ】オーズナリー ビタ3 プリンクリーム

価格：2890円／50ml

ナイアシンアミドやピュアビタミンCなどビタミン類を多種配合で、透明感ケアがウリの夜用ジェルクリーム。程よいかたさもあり、パックのような密着感が特徴で、うるおいチャージ力はトップクラス。ピリッと感があった人もいましたが、肌に合えば冬場のカサつきケアに大活躍します！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_2_9e977cbbe150254cd0aeaad77b4bd9fa.jpg?v=202512220522 ]

肌の上でジュワ～ッとなじんでうるおい感に満たされる【ベストバイ】ローライズ モイスチャーCFクリーム

価格：2970円／80ml

脂性肌さん、混合肌さん、乾燥肌さんが塗り心地のよさを高く評価したのが、韓国ブランド・ローライズのジェルクリーム。4種のヒアルロン酸とセラミドを配合。ソフトタッチでス～ッと伸び、塗ったそばから肌がしっとり。サラッとした軽さと高保湿を両立する乾燥シーズンの救世主です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_3_373edb4306f01ab6f5438608d6f81d49.jpg?v=202512220522 ]

うるおい膜が密着し肌プルンッ！ たった880円で水分に満たされる【A評価】ピュア ナチュラル クリーム モイスト リフト N

価格：880円／100ｇ

うるおいを与えて守るWの働きをうたう弾力ケアクリーム。複数の保湿成分とレチノール誘導体を配合。肌に伸ばすとウォータリーな質感に変化します。人肌による保湿力テストで1位に輝きました。被膜感やテカリを感じた人もいるものの、少量でもスーッと伸びてくれる使い心地はうれしい！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_4_1950820f4a3127effad8c9c641109c8c.jpg?v=202512220522 ]

密着するのに軽い塗り心地(ハート)みずみずしくツヤめく美肌に【A評価】トリデン バランスフル CICAクリーム

価格：2640円／80ml

皮脂コントロールタイプのクリーム。コクとみずみずしさのバランスが取れた濃密なジェルで伸びがよく、程よい密着感が大好評！「 ピタッと肌にくっついて守ってくれてる感があります」という声も。うるおいをしっかりチャージしてくれ、明るいツヤ感も好印象でした。ベタつかないのでメイク前にも◎。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_5_387225ac7325dcf3a1d087e3e2964694.jpg?v=202512220522 ]

なめらかに伸びてベタつかず翌朝もっちりうるおう肌へ【A評価】YOLU ヨル スキン オーバーナイト クリーム モイスト

価格：2200円／45g

「睡眠と美肌」の関係に着目したYOLUのモイストクリーム。睡眠不足によるカサつきなど肌ダメージのケアをうたうとおり、人肌による保湿力テストの結果も好成績。なめらかに伸びてふっくらとうるおう使い心地のよさも高く評価されました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_6_eec8ecccd87a2fc9878caf6c835a1167.jpg?v=202512220522 ]

なじむと即座にもっちり！ メイクノリのいいうるおい肌へ【A評価】COSRX RXザ・セラミド スキンバリア モイスチャライザー

価格：2750円／80ml

「肌のうるおうバリアをサポート」とうたうモイスチャライザーで、セラミドとヒアルロン酸をそれぞれ複数配合。テクスチャーはややかためですが少量でよく伸びて油膜感も軽く、「塗ってすぐにしっとりもっちり！」など使用感も大絶賛！ 香りもほぼなく、人を問わず使いやすい一本です。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_7_ae1ea67b86bc39e03954b8ca8b7ebfe6.jpg?v=202512220522 ]

粘度高めのクリームでうるおいをしっかり閉じ込める【A評価】メディダーマ スレッドリフト クリーム

価格：2750円／60g

糸リフトのような小顔効果が期待できるというメディダーマ。指で取ると細い糸状にミョ～ンと伸びるテクスチャーで、摩擦レスに公式推奨のマッサージができるところは○。「マッサージで一時的に頬が持ち上がった」などの声もあがりました。保湿力に優れ、翌朝にはふっくら肌に。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_8_96f578fb7b358b04cc5eda3f217e5bdc.jpg?v=202512220522 ]

さっぱりとしっとりを両立！ 水光感のある肌印象に【A評価】トゥエンティースリー イヤーズオールド バデカシル クリームＤ

価格：1870円／50g

敏感肌・乾燥肌向けラインのデイリー角質ケア保湿クリーム。すべるように伸びるみずみずしいテクスチャーで、なじむとサラッとスベスベに。被膜感も少なめで、肌の水分量がしっかりアップしたところは優秀でした。コンパクトなチューブ式で旅行先にも持って行きやすいです。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_9_9bbf6c8e4db5ca2c9f6330286d3e8b88.jpg?v=202512220522 ]

スルスルと肌に溶け込んでしっとり感が長く続く【A評価】シンビ メソッド ダーマクリーム 4ペプチド 5セラミド（リッチモイスト）

価格：2640円／45g

こっくり仕立てというリッチモイストですが、溶け込むように伸びて使い心地がよく、しっとり感が長続きするとモニターから大人気。うるおいをしっかりチャージし、保湿力テストも優秀。乾燥肌さんや、冬場のカサカサケア重視ならこっちを選んで！

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/407_10_044c791a0562b6a2da5d578987a0d52e.jpg?v=202512220522 ]

