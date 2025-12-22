STマイクロエレクトロニクス、地球低軌道衛星アプリケーション向けに耐放射線性を備えた低電圧整流ダイオードを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、耐放射線性IC製品を拡充し、地球低軌道（LEO）衛星の電源回路向けに3種類の新しい低電圧・整流ダイオードを発表しました。「LEO1N58xx」ダイオードは、すでに市場で実績がある軽量のSOD128プラスチック・パッケージを採用しています。宇宙環境に対応し、スイッチング電源や高速スイッチングのDC-DCコンバータなどの回路に電源管理と保護機能を提供します。

宇宙空間で使用実績があるSTのパワー・ショットキー・ダイオードとファストリカバリ・ダイオードの技術を採用したLEO1N58xxファミリ(https://www.st.com/ja/space-products/rad-hard-diodes-and-rectifiers/products.html?querycriteria=productId=SC1416%24%241=LEO1N58&aggOrder=0%7C1%7C2%7C3%7C4%7C5%7C6%7C7%7C8%7C9%7C10%7C11&icmp=tt47381_gl_pron_dec2025)は、コスト効率、耐放射線性、小型化、品質保証、量産性を求める宇宙産業の新たな厳しい要件に対応します。この新しいLEO対応製品は、宇宙グレードのESCC（European Space Components Coordination）認証取得済みのダイオードをもとに開発され、車載用のIATF 16949製造プロセスを使用した厳格な品質管理下で製造されるとともに、ウェハレベルのトレーサビリティも備えています。AEC-Q101規格に準拠しており、ウェハロット受入試験（WLAT）を実施し、適合証明書（CoC）付きで提供されます。

「LEO1N5819(https://www.st.com/ja/space-products/leo1n5819.html?icmp=tt47381_gl_pron_dec2025)」および「LEO1N5822(https://www.st.com/ja/space-products/leo1n5822.html?icmp=tt47381_gl_pron_dec2025)」ショットキー・ダイオードはそれぞれ45V/1Aと40V/3Aの特性を備えており、ファストリカバリ・ダイオードの「LEO1N5811(https://www.st.com/ja/space-products/leo1n5811.html?icmp=tt47381_gl_pron_dec2025)」は最大150V/6Aで動作します。ショットキー・ダイオードの2製品は-40°C ~ 150°Cの動作温度範囲に対応し、LEO1N5811は上限175°Cまでのより広い温度範囲での動作が保証されています。

3製品すべてが耐放射線性を備えており、温度範囲と吸収イオン化線量（TID）、総非イオン化線量（TNID）、シングル・イベント効果（SEE）に関する厳しい条件で動作するよう設計されています。TIDはESCC 22900（最大300krad（Si））、TNIDはESCC 22500（最大3 x 10^11p/cm²）、シングルイベント・バーンアウト（SEB）はESCC 25100（最大60MeV/cm²/mg）の認定に準拠しています。

これら3製品は現在量産中で、単価は1000個購入時にLEO1N5819AFが約3.00ドル、LEO1N5822AFが約5.00ドル、LEO1N5811AFが約4.50ドルです。

耐放射線性IC LEOシリーズに関する技術情報

民間企業が主導する新宇宙産業では、衛星群を低コストで構築して地球低軌道に打ち上げ、通信や地球観測などの新しいサービスを提供する取り組みが進んでいます。STのLEOシリーズは、ディスクリートのパワー半導体やアナログIC、ロジックICなどで構成され、LEO衛星向けに最適化された耐放射線性と品質保証を備えているほか、低い運用コスト（CoC）で提供できるように開発されています。ここでは、さらに統計的プロセス制御などの車載用製品のベスト・プラクティスも活用しています。宇宙運用に対応して低いCoCで提供されるため、航空宇宙機器メーカーやサービス・プロバイダは長期にわたる試験のコストと時間を削減できます。

STのLEO耐放射線性ICの詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/space-products/rad-hard-plastic.html?icmp=tt47381_gl_pron_dec2025)をご覧ください。

