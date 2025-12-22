【横須賀市ふるさと納税】横須賀市の魅力を体感！「一休.comふるさと納税」、「Yahoo!トラベル ふるさと納税」での寄附受付を新たに開始しました！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）では、ふるさと納税を通じて、より多くの方に当市の魅力をご体感いただくため、ふるさと納税ポータルサイト「一休.comふるさと納税」および「Yahoo!トラベル ふるさと納税」での寄附受付を開始しました。

・一休.comふるさと納税 自治体詳細ページ

https://furusato.ikyu.com/city/100427/(https://furusato.ikyu.com/city/100427/)

・一休.comふるさと納税 返礼品一覧ページ

https://furusato.ikyu.com/city/100427/search(https://furusato.ikyu.com/city/100427/search)

・Yahoo!トラベル ふるさと納税 自治体詳細ページ

https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100427/(https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100427/)

・Yahoo!トラベル ふるさと納税 返礼品一覧ページ

https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100427/search(https://travel.yahoo.co.jp/furusato/city/100427/search)

一休.comふるさと納税/Yahoo!トラベル ふるさと納税とは

「一休.comふるさと納税」は、宿泊予約サイト「一休.com」に掲載されている厳選されたお宿の予約に利用可能な「割引クーポン」を返礼品として受け取れる、宿特化型のふるさと納税サイトです。9月1日より対象施設も大幅に増加し、約200の自治体の3,500以上の施設より自由に宿選びが叶います（2025年9月時点）。寄附をすると、サイト上で割引クーポンが即時発行され、すぐに利用可能。また、宿泊予約後に後からクーポン割引を適用することもできます。

「Yahoo!トラベル」内のホテル・旅館で利用できる「地域共通割引クーポン」（以下、割引クーポン）を返礼品として選べるふるさと納税サイトです。ユーザー（寄附者）が自治体と寄附金額を選んで寄附をすると、オンライン上で割引クーポンが即時に発行され、「Yahoo!トラベル」での予約にすぐ適用できます。「Yahoo!トラベル」内で、宿泊施設の検索・予約からふるさと納税までを一貫して完了できる、オンライン完結型のサービスです。

宿泊施設のご紹介

当市は都心から１時間圏内とアクセスもよく、燦燦と降り注ぐ陽射しを受けた緑深い山々と穏やかな海が織りなす、風光明媚な自然景観をお楽しみいただける素敵な宿泊施設が多数あります。

是非この機会に、横須賀市で特別なひとときをお過ごしください。ここでは施設の一例をご紹介します。



葉山ホテル音羽ノ森

全15室オーシャンビューバス付。湘南・葉山のクラシックホテル。

「雄大を愉しむ、あなたの別邸」緑深き低山と雄大な海が広がる、歴史ある景勝地。この地で新たに生まれ変わる、葉山ホテル音羽ノ森がお約束するのは、何気ない日をワンランク上にアップグレードする、”極上の日常”です。1987年の創業以来、私たちは上質で丁寧なサービスを提供し続けることで、凛とした品位を醸成し、揺るぎない信頼を形づくってまいりました。葉山ホテル音羽ノ森は、真の価値を知るゆとりあるお客様に、首都圏から1-2時間圏内という場所にありながらも、採れたての三浦野菜や相模湾の魚介、葉山牛など、新鮮な地元食材にこだわった四季折々の料理をご提供いたします。すべてがオーシャンビューの厳選された居室、そしてバスルームからも、刻一刻と美しさを変化させる眺望を満喫することができます。何もしない贅沢。まるで別邸の我が家であるかのような居心地の良さ。心身ともに解放され、満たされた”極上の日常”をぜひご堪能ください。

※当ホテルは、一休.comがご紹介する高級ホテル・高級旅館の中から厳選し、さらに上質な体験をお約束する特別な宿「一休Plus」に認定されています。

https://www.ikyu.com/00000489/(https://www.ikyu.com/00000489/)

ラビスタ横須賀観音崎テラス

東京湾を一望！三浦半島最東端に佇むリゾートホテルで寛ぎのひとときを。

東京湾の贅沢な眺めと心地よい海風に癒され非日常を味わえる三浦半島最東端リゾートホテル。明るく開放感があり海風と波音が心地よいホテル棟。手軽に海辺のキャンプやBBQが楽しめるグランピング棟。どちらもここならではの景色をお愉しみいただけます。また、東京湾を望む天然温泉露天風呂をはじめ、趣の異なる5種の天然温泉貸切風呂や岩盤浴を完備。夕食は神奈川県産の山海の幸を堪能できるフレンチフルコース、 朝食は三浦半島の食材をふんだんに使用した約80種類のメニューをバイキング形式でご堪能いただけます。

https://www.ikyu.com/00003128/(https://www.ikyu.com/00003128/)

セントラルホテル横須賀

横須賀中央駅より徒歩約1分。無料ランドリー完備の機能充実な快適ホテル

京浜急行「横須賀中央駅」徒歩1分の場所にあり、デパートや商店街にも近く、賑わいのある立地。シングルルームでもゆっくりお休みいただけるようセミダブルベッドをご用意しており、枕の他にクッションと抱き枕もご用意しております。バスアメニティの他、ドライヤー、洗浄機能付き便座、冷蔵庫には無料サービスのミネラルウォーターをご用意。全客室高速インターネット(LAN)接続は勿論wi-fi完備。8階には24時間無料でご利用いただけるランドリーコーナーを用意しております。ビジネス・長期滞在・ファミリーとご利用いただけるホテルです。

https://www.ikyu.com/00081012/(https://www.ikyu.com/00081012/)

横須賀市 ふるさと納税担当課からのコメント

「一休.comふるさと納税」および「Yahoo!トラベル ふるさと納税」を通じて当市の宿泊施設をご案内できることを、大変嬉しく思います。

ご紹介させていただいた宿泊施設以外にも、たくさんの素敵な施設があります。また、軍港クルーズ、猿島、三笠公園をはじめとした観光や、ウインドサーフィンなどの体験、ネイビーバーガーや海軍カレーなどのグルメまで、多彩な魅力を楽しむことができます。

ふるさと納税を通じてぜひごゆっくりと横須賀の旅をご満喫ください。

横須賀市について

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。

横須賀市ふるさと納税ホームページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html

横須賀紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg