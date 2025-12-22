DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』12月22日アップデート実施！新イベント「天馬年越え空を行け」開催！

合同会社EXNOA


　合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、12月22日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。


▼新イベント「天馬年越え空を行け」開催！


エトゥ神殿へ新年のお参りに向かうスズナとハコベラ。


しかしその途中、不思議な力に阻まれ迷子になってしまう。


二人は、同じく迷子の花騎士ウマゴヤシと協力して、


エトゥ神殿を目指すことに。


神殿で待つ仲間のもとに、駆けつけることはできるのか……！？



イベント開催期間　2025年12月22日メンテナンス後 ～ 2026年1月6日メンテナンス前まで



▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！












▼イベントに参加して★5ウマゴヤシを手に入れよう！





▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「スズナ(新春)」「ハコベラ(新春)」がガチャに登場します！






▼キャラクタークエスト追加！


「スズナ(新春)」「ハコベラ(新春)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/


※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。