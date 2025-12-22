株式会社スタジオアリス ご自宅での思い出づくりを手助けする撮影サポートサービス OUCHI PHOTO by Studio Alice「OUCHI Anniversary Box」を開始

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：牧野俊介）は、視聴覚文化関連事業を通じて「暮らしの豊かさ」に貢献するという経営理念のもと、２０２５年１２月２２日より、ご自宅で気軽に１歳～３歳のお子さまのお誕生日の記念撮影を楽しめるサービスOUCHI PHOTO by Studio Alice「OUCHI Anniversary Box」のご予約受付を開始いたしました。

２０２４年（令和６年）の博報堂生活総研「生活定点」調査によると、モノよりこと、体験価値への志向が高く、子育てにも時間的なゆとりがある「時もち型」世帯が３２％と増えている傾向にあります。OUCHI PHOTO by Studio Aliceは、そういった時代背景に合わせて、ご自宅でお祝いするお子さまの記念日を、準備をする時間も充実した良質な体験として楽しんでいただけるよう、「ご家族の思い出づくりを支える」新たなサービスとしてご提供いたします。

本サービスは、ネットからお申込みいただくと、ご自宅でも気軽に記念写真が撮れる撮影小物をセットでお届けします。撮影小物以外にも、写真を撮るためのコツをまとめたテクニックブックが同梱されているので、パパやママがお子さまのペースでリラックスした空間の中で、記念撮影をお楽しみいただけます。

弊社が取り組む「女性活躍の推進」にもつながる取り組みとして、T&E JAPAN株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：染谷江里）と、株式会社コペンフラップ（東京都品川区、代表取締役：堀之内千恵）の子育て中の女性クリエイターが多数参画し、お子さまがよりかわいくご家族が思わず写真に撮りたくなるデザインを子育て中のママ目線で企画・開発をしました。ご家族やご友人のお子さまのお誕生日ギフトにもおすすめです。

■OUCHI PHOTO by Studio Alice 実施の背景

スタジオアリスでは、マタニティ撮影に始まり、お宮参り、百日祝い、お誕生日、七五三、入園入学、卒園卒業、１／２成人式、成人式、ブライダルや結婚記念撮影と、お子さまがお生まれになってから成長される節目に記念撮影をされるサイクルを「フォトサイクル」と呼び、人生の大切な節目で「未来の宝もの」となる写真を残していただけるよう、様々な記念撮影をご提案しています。

昨今はスタジオで撮影する特別な一枚に加えて、「自宅で自然な表情を残したい」「日常のこどもの成長も記録したい」といったニーズが高まっています。こうした声を受け、スタジオアリスは “ご家族の思い出づくりを、もっと自由に、もっと身近にする”ことを目指し、ご自宅での撮影をサポートする新サービスとしてOUCHI PHOTO by Studio Aliceを開始いたします。

■「OUCHI Anniversary Box」の特長

１. ご自宅でも記念日のお祝い「思い出づくり」ができる記念撮影セット

お部屋になじむ色味と質感で構成された小物をセット化。どんなお部屋でもお子さまの表情が引き立つよう、スタジオアリスが監修しています。

２. 初めてのパパ・ママでも撮れる、やさしい撮影ガイド

光の向き、構図、距離感など、自然体の写真を撮るためのコツをまとめたテクニックブックを同梱。おうちの中で撮影するポイントをわかりやすく説明しています。

３. 子育て中の女性クリエイターとの共創で実現した、ママ目線のデザイン

企画・撮影・スタイリングには、子育て中の女性クリエイターが参加。暮らしに寄り添った視点で子育て中のママ目線の感性が随所に込められています。

【概要】

■サービス名：OUCHI PHOTO by Studio Alice

■商品名：「OUCHI Anniversary Box」

■対象：1歳・２歳・３歳バースデー

■予約開始：２０２５年１２月２２日（月）～

■セット内容：

・オリジナル王冠

・風船セット

・ポピー

・ケーキトッパー

・オリジナルタペストリー

・撮影テクニックブック 等

※ご自宅でも気軽にスタジオアリスのように記念写真が撮れる、撮影小物をセットでお届けします。

■価格：５，５００円（税込）

■公式HP： https://ouchiphoto.theshop.jp

■スタジオアリスからのコメント

ご家族の思い出は、お子さまの成長の節目だけでなく、日常の中にもたくさんあります。OUCHI PHOTO by Studio Alice『OUCHI Anniversary Box』は、おうちで過ごす時間が豊かな思い出になるよう、その子らしさをナチュラルに撮れるように工夫しました。ご家族の記念日に寄り添う存在として、時代やお客さまのニーズにお応えしながら、新しい体験価値をご提供いたします。

株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国４７都道府県で４０８店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしていきます。