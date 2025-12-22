【山崎実業 新商品のお知らせ】 冷蔵庫のサイドポケットに引っ掛けて収納できる薬味チューブ用ホルダーや、スティッククリーナの必需品を1か所にまとめることができるスタンドなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社

引っ掛け絞れる薬味チューブホルダー タワー 3個組

■引っ掛けて収納できる！薬味チューブ用ホルダー3個セット


冷蔵庫のサイドポケットに引っ掛けて収納できる、薬味チューブ用ホルダー3個セットです。


冷蔵庫に複数ある薬味チューブをセットしてデッドスペースに浮かせて収納できます。


絞れる機能付きで最後まで無駄なく使いきれます。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/74224/



スティッククリーナー紙パック&充電器収納スタンド タワー

■スティッククリーナの必需品を1か所にまとめて省スペースに収納


コードレスクリーナーの必需品、紙パックや充電器をひとまとめに収納できるスタンドです。


紙パックの残量もひと目で確認でき、交換もスムーズに行えます。


省スペース設計で毎日のお掃除を快適にサポートし、充電のし忘れも防ぎます。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/31933/

マグネットコーヒーペーパーフィルターケース タワー

■マグネットで浮かせて設置できるコーヒーペーパーフィルターケース


マグネットで簡単に取り付けられる、コーヒーペーパーフィルター用の収納ケースです。


蓋付きなのでほこりが入りにくく、清潔に保管できます。


扇形と円すい形のフィルターに対応しています。


中央に仕切りがあり、1～2杯用と2～4杯用を分けて収納可能です。


蓋を持ち上げるだけで、フィルターを1枚ずつスムーズに取り出せます。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/24651/

フィルムフック水切りネットホルダー タワー

■水切りネットをサッと取り出せる便利なホルダー


フィルムフックでキッチンパネルやタイルに簡単に取り付けられるホルダーです。


よく使う水切りネットを、中央の丸窓からサッと取り出せます。


壁面に取り付けたまま蓋を開けるだけで簡単に補充できるのも便利。


カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/26385/

伸縮VRゴーグル&コントローラー収納ラック スマート

■縦置きでスッキリ整理できる、VRゴーグル＆コントローラー収納ラック


VRゴーグルとコントローラーを、充電しながら収納できるラックです。


ゴーグル収納部は伸縮式で高さ調節ができるので、追加アクセサリーを装着したまま収納できます。


縦置きで省スペースに浮かせて収納するので、狭い場所にもすっきりと収まります。


https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/20927/

