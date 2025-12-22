全シリーズを横断した100種以上の展覧会オリジナルグッズから第一弾ラインナップを公開！

攻殻機動隊展Ghost and the shell製作委員会

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会（株式会社講談社、森ビル株式会社、KDDI株式会社、株式会社プロダクション・アイジー、株式会社パルコ、株式会社バンダイナムコフィルムワークス）は、2026年1月30日（金）から4月5日（日）まで、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」にて開催する『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』にて販売する本展オリジナル公式グッズ 第一弾（55点）を公開いたしました。

本展で販売するオリジナル公式グッズはTシャツ、スウェット、フーディー、キャップ、スカーフ、などのアパレルグッズや、ぬいチャーム、ポスター、ステッカーなどの雑貨で計100種以上を揃えます。

第一弾で公開するのは、押井守によるSFアニメの金字塔『攻殻機動隊／GHOST IN THE SHELL』（1995年）の劇場公開から30年という歴史を持つ『攻殻機動隊』各シリーズで使用されたキービジュアルや印象的なカットシーン、過去に一度もグッズ化されたことのない貴重な版権等をもとに制作されたアイテムに加え、シリーズの枠を越えて世界観を融合させた本展限定のスペシャルデザインを採用したアイテムなど、本展のために制作されたオリジナルグッズ。

また、全60種・25コラボ以上の商品のうち、GEEKS RULE、atmos×REEBOK社製INSTAPUMP FURY94、HATRAなどのアパレルブランドコラボに加え、KOTOBUKIYAによる多脚戦車とグッドスマイルカンパニーの「草薙素子」フィギュア原作コミック版カラーVerのフィギュア、テクノ屏風などアニメ『攻殻機動隊』各シリーズをそれぞれのコラボブランドが独自の解釈で唯一無二のグッズデザインに昇華させた、15種の豪華コラボラインナップを先行公開。

アパレルは、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を起点に、『イノセンス』、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズ、『ARISE』、『SAC_2045』、そして1997年に発売され今なお伝説のゲームとして語り継がれ今回ゲーム発売当時以来のアパレル展開となる初代PlayStation『GHOST IN THE SHELL』まで全ての作品を網羅。いままで諸事情により使用できなかったアニメ画、アニメシリーズを横断した禁断の商品など、作品オフィシャルの本展でしか実現できない貴重なアイテム群となります。

アパレル類の素材にもこだわり、多くのアパレルコラボを世に放ってきた『攻殻機動隊』だからこそ実現できるボディを使用。時代ごとに異なる表情を見せてきた『攻殻機動隊』の世界観を、シリーズ横断のグッズラインナップとして展開。作品ごとの思想、ビジュアル、温度感と時代を席巻する「アニメ」×「ファッション」のトレンドをまといながら、あらためて『攻殻機動隊』の軌跡を体感できるコレクションです。

雑貨は、第一弾の目玉となる笑い男やブラックカラーのタチコマのぬいチャームをはじめ、展覧会キービジュアルを使用したオリジナルのショッピングバッグ、さらに各シリーズの草薙素子にフィーチャーしたアクリルスタンドも展開いたします。

今後も本展オリジナル公式グッズの情報に加え、今後公開されるWACKO MARIAやInfinite archives×GEEKS RULE、G-SHOCK、Braindead、NX7×UNLABELED、HATRA、名/NA、Dungeon Crawler等とのアパレルブランドコラボ、空山基、米山舞、河村康輔、weirdcore、などの著名クリエイターとのコラボ、PRIME 1 STUDIOなどとのフィギュア商品など、展覧会記念コラボ商品が数多く登場予定であることも各ブランドロゴとともに発表された今後の物販情報解禁第二弾にぜひご期待ください！

Tシャツ 販売予定価格：各\6,600（税込） サイズ：M/L/XL/XXL

L/S Tシャツ 販売予定価格：各\7,700（税込） サイズ：M/L/XL/XXL

スウェット 販売予定価格：各\8,800（税込） サイズ：M/L/XL/XXL

フーディー 販売予定価格：各\9,350（税込） サイズ：M/L/XL/XXL

ポリエステルジャージ（全3種） 販売予定価格（トップス）：各\18,700（税込）、販売予定価格（パンツ）：\15,500（税込） サイズ：M/L/XL

キャップ、ビーニー（全3種） 販売予定価格（キャップ）：各\6,600（税込）、販売予定価格（ビーニー）：\5,500（税込）大判スカーフ（約90cm×90cm） 販売予定価格：\5,500（税込）

ナイロントートバッグ（幅約40cm×高さ約35cm×奥行(マチ)約13cm） 販売予定価格：\5,500（税込）

＜左＞ロゴラバーキーホルダー（全9種） 販売予定価格：各\1,650（税込）＜右＞Blistazキーホルダー（全3種／縦7cm×横5cm） 販売予定価格：各\1,650（税込）

＜左＞アクリルスタンド（全6種） 販売予定価格：各\2,420（税込）＜右＞アクリルマグネット（ランダム12種） 販売予定価格：各\770（税込）

＜左から3種＞ぬいチャーム（全3種） 販売予定価格：各\2,750（税込）＜右＞ぬいぐるみ（全1種） 販売予定価格：\3,850（税込）

kotohayokozawa コラボTシャツ（全3種） 販売予定価格：各\25,300（税込）

【展覧会オリジナルグッズ アパレル一覧】【展覧会オリジナルグッズ 雑貨一覧】【展覧会記念コラボレーショングッズ 一覧】

kotohayokozawa が得意とする “日常の風景を切り取る視点” を軸に、劇中の都市に漂う気配や、身体と光が交わる瞬間を、独自の距離感で再構築したグラフィックトップス。コンパクトなシルエットで、アクティブにもレイヤードにも使える一枚。

GEEKS RULE コラボTシャツ（全2種） 販売予定価格：各\13,200（税込）

商品名：（左から）GRAPHIC TINY TOP CITY GRAIN／GRAPHIC TINY TOP CITY GHOST FADE／GRAPHIC TINY TOP ECHO BLUE

Tシャツの黄金期である90年代と同じ手法のシルクスクリーンでの多色刷りを採用しながらも、高度な分版技術により、原画イラストの再現を試みた一着。

GHOST IN THE SHELL x Kosuke Kawamura x atmos コラボTシャツ（全3種） 販売予定価格：各\12,100（税込）

INSTAPUMP FURY 94 atmos x攻殻機動隊 販売予定価格：\29,700（税込）

絡繰魂 リバーシブルスカジャン 販売予定価格：\32,000（税込）サイズ：M/L/XL/XXL

商品名（左）：攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL(PS1) × GEEKS RULE SILKSCREEN PRINTING T SHIRT / 商品名（右）： GHOST IN THE SHELL × GEEKS RULE SILKSCREEN PRINTING T SHIRT

表面はALL刺繍、裏面は名シーンを映し出したリバーシブル仕様。限定コラボの最高傑作とも言える圧巻のクオリティを、ぜひ刮目せよ！

グッドスマイルカンパニー フィギュア 販売予定価格：\168,000（税込）

商品名（左）： GHOST IN THE SHELL リバーシブルスカジャン / 商品名（右）：攻殻機動隊S.A.C リバーシブルスカジャン

バンダイナムコフィルムワークス・グッドスマイルカンパニーによる共同レーベル「With Fans!」が贈るフィギュアシリーズ。劇場アニメ『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』より、「草薙素子」のフィギュアが原作コミック版カラーで再登場。本展にてサンプル展示予定。

マルシン工業 TOGUSA’S MA・TE・BA M-M2007 販売予定価格：\59,180（税込）

商品名：草薙素子 ORIGINAL COLORED EDITION

トグサの銃を業界で初モデルアップしたマルシン工業から、20年ぶりの『攻殻機動隊仕様』が特別再生産！『GHOST IN THE SHELL』30周年を記念して、30丁限定シリアルナンバー刻印入り。トグサの使用する9mmパラベラム弾を再現した、「9mmパラベラムXカートリッジ」仕様の、特別なマテバとなっております。本体材質はヘビーウエイト樹脂を使用した重量感のある仕様で、特徴的な木製グリップを装備。

TechnoByobu テクノ屏風 販売予定価格：\1,100,000（税込）

商品名：6mmBBガスガン TOGUSA’S MA・TE・BA M-M2007 9mmパラベラムXカートリッジ ブラックヘビーウエイト 木製グリップ

伝統の“箔”、電脳をhack。

『攻殻機動隊』の象徴的ビジュアルを、日本の伝統工芸〈屏風〉へ拡張した全4種。

KOTOBUKIYA 多脚戦車 販売予定価格：\7,480（税込）

商品名：TB-02 : The Ghost in the Shell

コトブキヤより 1/35 プラモデル「多脚戦車 剣菱重工 HAW206」が S.A.C. 2nd GIG に登場した”陸自正式採用 Ver.”として新登場！特徴的なオリーブドラブの装甲色を忠実に再現。また、展覧会会場で購入いただいた方限定で、新規パッケージイラストを用いたオリジナルポストカードをプレゼント。

※ 2 月下旬より先行販売予定

ショッピングバッグ（幅約55cm×高さ約45cm×奥行(マチ)約15cm） 販売予定価格：\1,100（税込）

商品名：多脚戦車 「剣菱重工 HAW206」 陸自正式採用Ver.

(C)︎士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会

【展覧会記念・今後発売予定コラボブランド＆企業＆クリエイター 一覧】

空山基、米山舞、河村康輔、weirdcore

【会場・開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166312/table/5_1_b3e967822e0ac6b29195b28ce0d333b1.jpg?v=202512221051 ]【攻殻機動隊とは】

1989年に漫画家・士郎正宗が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体（サイボーグ）の草薙素子。階級「少佐」の彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語である。リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察していて多くのクリエイターたちに影響を与えた。その後1995年に押井守が監督を務めた劇場アニメーション『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』、2002年に神山健治が監督を務めたテレビアニメーション『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』、2013年に黄瀬和哉が総監督を務めた劇場アニメーション『攻殻機動隊ARISE』、2017年にハリウッド版実写映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』、2020年に神山健治、荒牧伸志のダブル監督で制作された配信アニメーション『攻殻機動隊 SAC_2045』が発表された。そして2026年には監督にモコちゃん、シリーズ構成・脚本に円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督に半田修平、アニメーション制作：サイエンスSARUによる新作TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送を控えている。『攻殻機動隊』は劇場アニメーション、テレビアニメーション、ゲームなど様々な広がりを見せるが、それぞれ漫画とは違った独自の物語、解釈や表現で展開されている。

【新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』情報】

作品名称：攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

作品形式：TVアニメーション

原作：士郎正宗（講談社 KCデラックス刊）

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

アニメーション制作：サイエンスSARU

放送時期：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット毎週火曜よる11:00～”火アニバル!!”枠にて2026年放送予定

TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

特報第2弾 ver.Hajime Sorayama

https://www.youtube.com/watch?v=Gq1VMC3JEAo

