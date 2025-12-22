場に響く銃声と絆~地上奪還ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」~アクリルスタンドカードゲーム 第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」が３月２０日発売！
アクリルスタンドカードゲーム第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」の3月20日(金)発売が決定致しました。
本ゲームは、回転式台座を備えた両面アクリルスタンドとカードで遊ぶ、新スタイルの対戦カードゲームです。
アクリルスタンドには新規描き起こし両面イラストを使用。コレクションして前から後ろから眺めるもよし、集めて対戦するもよし、コレクション性とゲーム性を備えた新機軸の商品となっております。
第５弾におきましても、キャスト様箔押しサインホロカードが当たる全種購入キャンペーンを展開。さらに低確率で箔押しカードが封入される「箔押しバーストカードキャンペーン」も実施します！
加速する「NIKKE DUEL ENCOUNTER」にどうぞご期待下さい！
商品HP：https://wkwkmovic.jp/nde/item/5th/
【第5弾 商品情報】
発売日 2026年3月20日(金)
販売価格 3,000円(税別)
種類数 全６種
（ラピ：レッドフード・シンデレラ・グレイブ・エレグ・
トロニー・ブレッディ）
商品詳細 アクリルスタンド１個 ＋ カード１１枚 ＋ プレイシート1枚
※対戦には本商品が2～３種類必要です。詳しくは、公式WEBをご覧下さい
■商品一覧
NK-0025 ラピ：レッドフード
NK-0026 シンデレラ
NK-0027 グレイブ
NK-0028 エレグ
NK-0029 トロニー
NK-0030 ブレッディ
【キャンペーン情報】
■全種購入特典キャンペーン「声優キャスト箔押しサインホロカード」
商品に同梱される「マイレージチケット 5th」全６種類を集め、WEBよりご応募頂いた方
にもれなく声優キャスト様の箔押しサインホロ仕様カード1枚（全3種）をプレゼント！
NK-0025-01 ラピ：レッドフード CV:石川由依 様
NK-0026-01 シンデレラ CV:悠木碧 様
NK-0027-01 グレイブ CV:金元寿子 様
※公式キャスト箔押しサインカードは全3種よりランダムに１枚を発送致します。
※各商品に対応したチケットが１枚、必ず同梱されます。(ランダム封入ではございません)
※チケットに記載されたシリアルコードを利用してお申し込み下さい。
※発送は日本国内に限らせて頂きます。
■「箔押しバーストカード」キャンペーン
商品に低確率で「箔押しバーストカード（全６種）」を封入します！
箔押しバーストカード 全6種
NK-0025 ラピ：レッドフード
NK-0026 シンデレラ
NK-0027 グレイブ
NK-0028 エレグ
NK-0029 トロニー
NK-0030 ブレッディ
※一部の商品に低確率で上記のいずれかが封入されます。
（全ての商品に封入されるキャンペーンではございません）
■公式HP：https://wkwkmovic.jp/nde/
■公式X：@wkwkmovic
