場に響く銃声と絆~地上奪還ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」~アクリルスタンドカードゲーム 第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」が３月２０日発売！

株式会社アニメイトホールディングス




アクリルスタンドカードゲーム第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」の3月20日(金)発売が決定致しました。


本ゲームは、回転式台座を備えた両面アクリルスタンドとカードで遊ぶ、新スタイルの対戦カードゲームです。



アクリルスタンドには新規描き起こし両面イラストを使用。コレクションして前から後ろから眺めるもよし、集めて対戦するもよし、コレクション性とゲーム性を備えた新機軸の商品となっております。



第５弾におきましても、キャスト様箔押しサインホロカードが当たる全種購入キャンペーンを展開。さらに低確率で箔押しカードが封入される「箔押しバーストカードキャンペーン」も実施します！



加速する「NIKKE DUEL ENCOUNTER」にどうぞご期待下さい！



商品HP：https://wkwkmovic.jp/nde/item/5th/



【第5弾　商品情報】



発売日 2026年3月20日(金)


販売価格 3,000円(税別)


種類数 全６種


（ラピ：レッドフード・シンデレラ・グレイブ・エレグ・


トロニー・ブレッディ）


商品詳細 アクリルスタンド１個 ＋ カード１１枚 ＋ プレイシート1枚



※対戦には本商品が2～３種類必要です。詳しくは、公式WEBをご覧下さい



■商品一覧



NK-0025 ラピ：レッドフード




NK-0026 シンデレラ




NK-0027 グレイブ




NK-0028 エレグ




NK-0029 トロニー




NK-0030 ブレッディ




【キャンペーン情報】


■全種購入特典キャンペーン「声優キャスト箔押しサインホロカード」



商品に同梱される「マイレージチケット 5th」全６種類を集め、WEBよりご応募頂いた方


にもれなく声優キャスト様の箔押しサインホロ仕様カード1枚（全3種）をプレゼント！



NK-0025-01 ラピ：レッドフード CV:石川由依 様


NK-0026-01 シンデレラ CV:悠木碧 様


NK-0027-01 グレイブ CV:金元寿子 様



※公式キャスト箔押しサインカードは全3種よりランダムに１枚を発送致します。


※各商品に対応したチケットが１枚、必ず同梱されます。(ランダム封入ではございません)


※チケットに記載されたシリアルコードを利用してお申し込み下さい。


※発送は日本国内に限らせて頂きます。



■「箔押しバーストカード」キャンペーン



商品に低確率で「箔押しバーストカード（全６種）」を封入します！



箔押しバーストカード 全6種



NK-0025 ラピ：レッドフード


NK-0026 シンデレラ


NK-0027 グレイブ


NK-0028 エレグ


NK-0029 トロニー


NK-0030 ブレッディ



※一部の商品に低確率で上記のいずれかが封入されます。


　（全ての商品に封入されるキャンペーンではございません）



■公式HP：https://wkwkmovic.jp/nde/


■公式X：@wkwkmovic


(C)SHIFT UP CORP.



※画像は開発中のイメージです。予告なく変更される場合がございます。