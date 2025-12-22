場に響く銃声と絆~地上奪還ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」~アクリルスタンドカードゲーム 第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」が３月２０日発売！

株式会社アニメイトホールディングス

アクリルスタンドカードゲーム第５弾「NIKKE DUEL ENCOUNTER 5th ENTRY」の3月20日(金)発売が決定致しました。

本ゲームは、回転式台座を備えた両面アクリルスタンドとカードで遊ぶ、新スタイルの対戦カードゲームです。

アクリルスタンドには新規描き起こし両面イラストを使用。コレクションして前から後ろから眺めるもよし、集めて対戦するもよし、コレクション性とゲーム性を備えた新機軸の商品となっております。

第５弾におきましても、キャスト様箔押しサインホロカードが当たる全種購入キャンペーンを展開。さらに低確率で箔押しカードが封入される「箔押しバーストカードキャンペーン」も実施します！

加速する「NIKKE DUEL ENCOUNTER」にどうぞご期待下さい！

商品HP：https://wkwkmovic.jp/nde/item/5th/

【第5弾 商品情報】

発売日 2026年3月20日(金)

販売価格 3,000円(税別)

種類数 全６種

（ラピ：レッドフード・シンデレラ・グレイブ・エレグ・

トロニー・ブレッディ）

商品詳細 アクリルスタンド１個 ＋ カード１１枚 ＋ プレイシート1枚

※対戦には本商品が2～３種類必要です。詳しくは、公式WEBをご覧下さい



■商品一覧

NK-0025 ラピ：レッドフード

NK-0026 シンデレラ

NK-0027 グレイブ

NK-0028 エレグ

NK-0029 トロニー

NK-0030 ブレッディ

【キャンペーン情報】

■全種購入特典キャンペーン「声優キャスト箔押しサインホロカード」

商品に同梱される「マイレージチケット 5th」全６種類を集め、WEBよりご応募頂いた方

にもれなく声優キャスト様の箔押しサインホロ仕様カード1枚（全3種）をプレゼント！

NK-0025-01 ラピ：レッドフード CV:石川由依 様

NK-0026-01 シンデレラ CV:悠木碧 様

NK-0027-01 グレイブ CV:金元寿子 様

※公式キャスト箔押しサインカードは全3種よりランダムに１枚を発送致します。

※各商品に対応したチケットが１枚、必ず同梱されます。(ランダム封入ではございません)

※チケットに記載されたシリアルコードを利用してお申し込み下さい。

※発送は日本国内に限らせて頂きます。

■「箔押しバーストカード」キャンペーン

商品に低確率で「箔押しバーストカード（全６種）」を封入します！

箔押しバーストカード 全6種

NK-0025 ラピ：レッドフード

NK-0026 シンデレラ

NK-0027 グレイブ

NK-0028 エレグ

NK-0029 トロニー

NK-0030 ブレッディ

※一部の商品に低確率で上記のいずれかが封入されます。

（全ての商品に封入されるキャンペーンではございません）

■公式HP：https://wkwkmovic.jp/nde/

■公式X：@wkwkmovic



(C)SHIFT UP CORP.

※画像は開発中のイメージです。予告なく変更される場合がございます。