「数字で振り返る ABEMA 2025」を発表！総合番組ランキングは『今日好き』が首位獲得！スポーツ、バラエティ、アニメが幅広く人気

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年1月1日から11月7日までに放送、配信された番組の視聴データをもとに、2025年の「ABEMA」のコンテンツやSNSでの動画視聴傾向、視聴者属性の推移などを振り返ります。

■2025年の総合番組ランキング、『今日好き』シリーズが首位獲得！そのほかスポーツ、バラエティ、アニメが幅広くランクイン

「ABEMA」の週間視聴者数は開局当初より順調に推移しており、現在は最大で約3000万人規模にまで成長。2025年はABEMAオリジナルのバラエティ番組や恋愛リアリティーショーが特に好調で、ABEMAオリジナル作品の週間視聴者数は前年比2倍の過去最高を記録しました。（※1）

2025年の総合番組ランキングでは、女子中高生から絶大な支持を誇り、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちのリアルで等身大な“恋”と“青春”を追いかけるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）シリーズが、上半期ランキングに続き首位を獲得しました。2025年には計8シリーズを放送し、中でも『夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に放送したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※2）を大幅更新。番組出身のニュースターや流行語を数多く生み出しており、現在日本の10代を対象にした番組認知度も約9割を誇っています。（※3）

（※1）2025年7月7日（月）～7月13日（日）の前年同週比

（※2）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間のうち、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（重複を含まない）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組における最高視聴者数を記録

（※3）

調査主体： ABEMA

調査方法： LINEリサーチ プラットフォーム利用の調査

調査期間： 2025年9月11日（木）～ 2025年9月12日（金）

総回答者数： Fティーン n=840、F20代 n=840

続く2位には、日本時間平日の485試合を生中継した世界最高峰のアメリカ野球リーグ「メジャーリーグベースボール（MLB）」の2025シーズン（以下、『MLB』）がランクインしました。「ABEMA」では日本時間平日（※4）に行われたレギュラーシーズンの485試合を生中継し、大谷翔平選手の特大ホームランや投手としての二刀流の活躍など、圧巻の試合模様をリアルタイムでお届けしてきました。

（※4）日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日

さらに3位には“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつくオリジナルバラエティ番組『愛のハイエナ』、4位にはお笑いコンビ・千鳥がMCを務め、根強い人気を集めるバラエティ番組『チャンスの時間』がそれぞれランクイン。続く5位には、大人気“後宮謎解きエンターテインメント”として人気を博している『TVアニメ『薬屋のひとりごと』』がランクインし、豊富なジャンルをお届けする「ABEMA」らしさを体現したラインナップとなりました。

■都道府県別視聴ランキングも初公開！1人あたりの平均視聴数では青森県が1位、地方が多数上位を占有！いつでもどこでも視聴可能な「ABEMA」らしい実態が明らかに

本リリースでは初めて、都道府県別の視聴ランキングも初公開いたしました。

2025年における都道府県の年間視聴者数ランキングでは、東京都や大阪府といった人口の多い主要都市が上位にランクイン。一方、「1人あたりの平均視聴数ランキング」では青森県が1位となり、その他も都市圏以外の地方の県がランクインする結果となりました。中でも富山県では、1人あたりの平均視聴数が最も多いジャンルはアニメという結果に。地上波での放送が都心部より数日遅れる場合などに、いつでもどこでも視聴できる「ABEMA」が活用されている可能性がうかがえます。その他「ABEMA」でしか見られないプロ麻雀リーグ「Mリーグ」などのコンテンツも多く見られていました。地域ごとの放送環境に関わらず、「ABEMA」でしか見られない、また「ABEMA」だからこそ最速・無料で見られるコンテンツを楽しんでいただいていることが分かりました。

さらに今年は、日本各地のイオンモールにて参加メンバーによるトークイベントを多数実施。東京、大阪、愛知を巡り、全国の視聴者の皆さまと触れ合い、ひとつの思い出を同じ空間で共有する新たな機会を創出しました。

■「ABEMA」の番組関連のSNS動画年間総再生数は、100億回突破！大混戦の「2025年 SNS動画再生数ランキング」でも『今日好き』シリーズが首位獲得

また2025年は、「ABEMA」の番組に関連した公式SNS動画の総再生数が100億回超えを記録。「2025 SNS動画再生数ランキング」においても『今日好き』シリーズが首位を獲得しました。

『チャンスの時間』や『愛のハイエナ』に加え、2月に放送されたSNS総フォロワー数1,000万人超えの人気インフルエンサー10 人が共同生活しながら SNS スキルを競い合う新たな“バトルゲーム・リアリティーショー”『HASHTAG HOUSE（ハッシュタグハウス）』が3位にランクイン。さらに、「みんなでしゃべるとニュースはおもしろい」をキャッチコピーに、さまざまな論客と今の時代らしいネット言論に挑戦している夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』も5位にランクインするなど、SNSを通じて多様で新しい議論が巻き起こる様子が見受けられました。

一方で、2025年のX上での発話量ランキングでは、「Mリーグ」が首位に。2018年にリーグが立ち上がって以来、今や「老若男女が楽しめる頭脳スポーツ」として広く親しまれている「Mリーグ」の“熱狂”を多くのユーザーにXで発信しながら楽しんでいただいた様子がうかがえます。なお、ここでも2位に続いた『今日好き』シリーズが確固たる強さを見せたほか、人気声優がタッグを組んでMCを担当する、業界初のABEMAオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』、『MLB』、ABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』が軒を連ねるなど「ABEMA」の多彩なジャンルのコンテンツが多くのユーザーの会話を誘発しながらご覧いただけていることがわかる結果となりました。

■2025年に放送したABEMAオリジナルドラマ

2025年1月9日（木）より配信したABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、アジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート。成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優ら集結したほか、本作でしか見られないラッパーたちの超豪華マイクリレーなどが大きな話題を呼び、世界配信された動画配信サービス「Netflix」では日本における「今日のシリーズTOP10（3月14日）」で1位を獲得しました。

2025年3月27日（木）より配信したABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』は、8年ぶりに俳優復帰した成宮寛貴さんが狂おしいほどに“魅惑的な殺人鬼”・神城真人役で主演を務め、「ABEMA」での総視聴数は1500万回を記録しABEMAオリジナルドラマにおける過去最高を更新。成宮さんの怪演っぷりを筆頭に話題沸騰となったラブサスペンスドラマは、同時配信したNetflixでも、日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）1位を獲得（2025年3月31日～4月6日週、4月7日～4月13日週）しました。

2025年9月29日（月）より配信した、俳優・アーティストののんが主演を務めた“将棋”が題材のABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、初回放送以来「ABEMA」のドラマランキング1位を独走。のんが自身のキャリア初の“ダークヒーロー”役で新境地を開いた熱演ぶりには海外のファンからも熱視線が注がれ、世界同時配信しているNetflixでも、8つの国と地域で今日のシリーズTOP10入り（香港・日本・マレーシア・ナイジェリア・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾／10月1日）」）しました。

2025年11月19日（水）より配信を開始したばかりのABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、柴咲コウが主演を務め、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く話題作です。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、世界同時配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録すると、翌週も日本における「今日のシリーズ TOP10（11月28日）」にて2位を獲得。続く第3話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月5日）」以降3日間連続トップを走るなど、注目を集めています。

さらに、今年公開されたコンテンツ以外でも、2024年9月16日（月）より配信したABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』が、2025年11月に発表されたアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門において、日本のメディアとして史上初の最優秀賞を受賞するなど、ABEMAオリジナルドラマのブランドに対する国際的な評価の高まりを見せた1年となりました。

なお現在「ABEMA」内では、配信中の番組の中から今年視聴数の多かった「2025年間ランキング」特集ページを公開中です。「年間人気番組TOP20」をはじめ、ABEMAオリジナルのバラエティ番組や恋愛リアリティーショー、ドラマ、アニメなど各ジャンルの人気番組をお楽しみいただけます。この機会に、ぜひご覧ください。

https://abema.go.link/9wabY

■年末年始も豊富なラインナップをお届け！

2025年の年末年始も、「ABEMA」ではバラエティ、アニメ、スポーツ、音楽など豊富なラインナップをご用意しております。

12月26日（金）午後7時からは、アニメSPECIALチャンネルにおいて国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を開催し、その模様を「アニメSPECIALチャンネル」において無料生放送いたします。

そして大晦日は、午後1時からさいたまスーパーアリーナにて開催する『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』を「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継。RIZIN旗揚げ10周年を締めくくる今大会では、フェザー級、ライト級、女子スーパーアトム級、バンタム級、フライ級による “5大タイトルマッチ” が実現。年末らしい豪華なラインナップが続々と発表されております。

さらに同日午後1時15分からABEMA SPECIALチャンネルにて『第9回 ももいろ歌合戦』を無料生中継いたします。国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZとさまざまなアーティストたちが大集結。過去最長となる「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」など、ここでしか見られない特別パフォーマンスをお届けいたします。

この他、年末年始ならではのラインナップを続々と発表予定です。

そして、2026年4月に「ABEMA」は開局10周年を迎えます。2026年も引き続き、スポーツのほか、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、緊急速報をはじめとした24時間放送のニュース、アニメなど、多彩な番組を取り揃え、エンターテインメントの力で皆様の日々の生活を少しでもより良くすることを目指し、コンテンツ拡充や利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

