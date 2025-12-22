【令和7年度国内観光促進委員会】東北地区（名取・蔵王）を視察

公益社団法人日本観光振興協会

公益社団法人日本観光振興協会（東京都港区 会長 菰田 正信（三井不動産（株）代表取締役会長））は、令和7年度の「国内観光促進委員会・現地視察」として、12月12日～13日の1泊２日の日程で、東北地区（名取・蔵王）実踏視察を行った。

＜国内観光促進委員会＞

旅行会社、宿泊・交通事業者、観光団体等約20名で構成され、国内観光の課題解決を目指し、

関係省庁への提言に向けた議論を行う。

令和7年度テーマ：「地域活性につながる持続可能な観光促進」

（キーワード：「地理的分散」の深堀り）

視察地域：宮城県名取市、山形県山形市（蔵王）

◆視察地域の選定理由

（一社）東北観光推進機構が中心となり、首都圏や、いわゆるゴールデンルートを周遊する旅行客を東北へ誘致する様々な取組みを行っており、「地理的分散」のテーマに合致することから、視察先として選定した。

◆現地観光関係者と意見交換

名取市では名取トレイルセンターを訪問し、全長1,000キロに及ぶ「みちのく潮風トレイル」についてご講演をいただき、4県29市町村が一体となった取組み、地元愛が生み出した「トレイルエンジェル」の旅行者へのおもてなしにふれ、需要分散に適した取組みであることを改めて認識した。

蔵王では、世界各国に向けた誘客アプローチ展開、インバウンド盛況下においても、日本人スキーヤーの満足度向上に向けて尽力されているなど、将来を見据え、「持続可能」を基本とした取組みについてお話しを伺った。

日本観光振興協会は、地域を訪れ、現状の課題を直接お聞きする機会もつくり、地域の永続的発展に寄与できますよう、事業を進めて参ります。

NPO法人みちのくトレイルクラブ相澤常務理事によるご講演DMC蔵王温泉ツーリズム岡崎会長によるご講演

視察協力：（一社）東北観光推進機構

山形県観光誘致協議会

DMC蔵王温泉ツーリズム

株式会社 高見屋旅館

NPO法人みちのくトレイルクラブ