【超十代 -ULTRA TEENS FES-2026 presented by docomo】来春3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催決定！！ティーンに人気のモデル、インフルエンサーが大集結

超十代製作委員会は、十代（ティーン）の『やってみたい！』『見てみたい！』『触れてみたい！』を実現させる体験型ティーンズフェス 「超十代 -ULTRA TEENS FES-2026 presented by docomo」を、2026年3月31日（⽕）に国立代々木競技場第 一体育館で開催いたします。 初開催から11年目となる今回のテーマは「未完成」。変化し続ける社会の中で“まだ途中だからこそ無限の可能性を持つ”十代たちが、 未来を描く一日を2年連続「株式会社NTTドコモ」と共に創り上げます。 イベント当日は、より十代が求める世界を実現。リアルな熱狂感をSNS・デジタル配信で拡散、十代にとっての特別な体験を提供いた します。 今回も影響力のある十代が集結し、日本の若者の中心、東京・渋谷から「超十代」を発信します。 今後も続々と新情報が発表され る「超十代 -ULTRA TEENS FES-2026 presented by docomo」に引き続きご注目ください。

■イベントテーマ 【未完成】

十代は、まだ“未完成”。それは、無限の可能性に満ちているということ。2026年の「超十代」では、成長を続ける十代たちの“リアル”を テーマに、ファッションショーやアーティストライブ、スペシャルステージを通して、「未来を信じて進み続ける姿」を表現します。

■ティーンに人気のモデル、インフルエンサーが出演決定！

■今回のキービジュアルは「田中かえ」がデザイン！十代が抱える葛藤をポジティブに表現！

田中かえ氏

田中かえ

神奈川県横浜市出身。多摩美術大学芸術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。イラストレーター。手塚治虫、吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始める。近年では2025年大阪万博にて壁画のデザイン、Needles、KIDILLにてコラボアパレルや、aespa、hide、MARVELなど、さまざまなジャンルとのコラボレーションを行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/kaechanha25?igsh=czR4NWEwN2hldWNo

X：https://x.com/helloverysunday?s=21&t=xGYDUl10SHZz6xiPCytR5w(https://x.com/helloverysunday?s=21&t=xGYDUl10SHZz6xiPCytR5w)

本人コメント

この度、超十代のメインビジュアルを担当させていただきました、田中かえです。私の十代の頃よりももっとデジタル化が進み、メイクやファッションも楽しくなっているのかなと思いながら描いてみました。キーホルダーでぬいぐるみをつけている子達をよく見るので、付けられそうなキャラクターをたくさん描いてみました。いろいろなモチーフを見て楽しんでもらえたら嬉しいです！

■【超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo 開催概要】

公演名 超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo

読み方 ：チョウジュウダイ ウルトラティーンズフェス

ニセンニジュウロク プレゼンティッド バイ ドコモ

公式HP：https://chojudai.com/

公式日時：2026年3月31日（火）

会場：国立代々木競技場第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1－1）

主催：超十代製作委員会（株式会社超十代）

企画・プロデュース：株式会社超十代

特別協賛：株式会社NTTドコモ

SNS

Instagram：https://www.instagram.com/chojudai_japan/

X：https://twitter.com/CHOJUDAI_JAPAN

YouTube：https://www.youtube.com/@ultrateenschannel

※チケット・出演者情報に関しましては、公式サイト、SNSに随時発表いたします。

＜出演者＞※12/22時点 50音順

超十代実行員

おさき、久保田海羽、古園井寧々、白石乙華、瀬川陽菜乃、瀬乃真帆子、代田萌花、せらぴー（土屋惺来）、長浜広奈、

ゲスト

沢田京海（トメィトゥ）、田中碧空、なえなの、本望あやか、実熊瑠琉、Mumei、りんか

MC

大倉士門、山之内すず

■「超十代 -ULTRA TEENS FES-」とは

『超十代 -ULTRA TEENS FES-』は、2016年に幕張メッセで初開催し、2026年の今回で11回目を迎えます。人気のモデルやYouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手など、あらゆるジャンルの十代が集まる体験型ティーンズフェスです。出演者たちと来場者が一緒になって、特別な1日をオンラインとオフライン両方で開催します。十代・Z世代から圧倒的に支持され、トレンドを牽引しています。