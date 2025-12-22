怪獣×モンスター 世界中が熱狂するコラボが復活！ 『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画 2025年12月26日（金）より復活開催

株式会社ニジゲンノモリ▲2つのアトラクションのコラボも復活！

兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』の復活開催に合わせ、ニジゲンノモリで運営する2つのアトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』がコラボレーションするコラボ企画を2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）まで開催することが決定いたしました。

本企画では、それぞれのアトラクションでコラボイベントを開催。それぞれのアトラクション参加者は、受付で配布される指令書もしくはクエスト依頼書を持って、双方のアトラクションを体験することで、コラボ企画限定のノベルティを手に入れることができます。

そして今回のコラボレーションを記念に描きおろしされた、『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」も再登場！ニジゲンノモリの人気アトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド』のコラボがついに実現。コラボ限定のオリジナルノベルティを手に入れるために、ニジゲンノモリへ出発しよう！

さらにコラボグッズ6種も販売中！ド迫力の怪獣×モンスターの世界を夢中になって遊びつくそう！

▲モンハン風ゴジラアイコン■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画復活開催 概要

開始：

2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）

内容：

2つのアトラクションにて、期間限定で体験できるコラボイベントを開催。

・『ゴジラ迎撃作戦』緊急指令 極秘任務No.113

『ゴジラ迎撃作戦』に入場された方を対象に、火竜「リオレウス」を討伐する極秘任務を案内。『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』にて任務に参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らないコラボキービジュアルがデザインされたオリジナルのA5クリアファイルをプレゼント。

※『モンスターハンター・ザ・フィールド』のチケットの購入が参加条件となります

・『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』緊急クエスト 特別調査：怪獣王眠る島の鼓動

『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』に入場された方を対象に、ゴジラの口部より調査を行う緊急クエストを案内。『ゴジラ迎撃作戦』にてクエストに参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らない『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」がデザインされたオリジナルの缶バッジをプレゼント。

※『ゴジラ迎撃作戦』のセットチケットの購入が参加条件となります

■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボグッズ 概要

場所：

「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラショップ/モンスターハンター・ザ・フィールドショップ

営業時間：

平日10:00～18:00、土日祝10:00～20:00/10:00～18:00

商品：

１.ステッカー／330円（税込）

２.アクリルキーホルダー（アイコン）／715円（税込）

３.アクリルキーホルダー（KV）／715円（税込）

４.ハンカチタオル／825円（税込）

５.木製コースター／990円（税込）

６.トートバッグ／1,980円（税込）

■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』復活開催 概要

開催期間：

2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）

場所：

兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容：

ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場いたします

営業時間：

10:00～19:00

※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます

※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください

料金：

大人（中学生以上）

小人（5歳～11歳）

1狩り（1回）券

2,900円～3,900円

1,800円～2,100円

2狩り（2回）券

4,300円～5,400円

2,800円～3,200円

3狩り（3回）券

5,200円～6,400円

3,500円～4,000円

4狩り（4回）券

5,700円～7,000円

3,800円～4,400円

5狩り（5回）券

6,200円～7,600円

4,100円～4,800円

※全て税込価格

※11歳以下（小学生以下）の入場には、1名以上の保護者（大人）の付き添いが必要です。

付き添いの方もチケットをお買い求めの上、入場ください

※時期によりチケット料金は変動します。詳細はチケット購入ページをご確認ください

※その他詳細は公式HPをご確認ください

※チケットは購入日のみ有効

チケット購入：

https://www.asoview.com/channel/tickets/rZfDX7w5Mv/

備考：

・記載は現時点のもので、変更の可能性あり

・1組あたり最大3名まで参加可能

URL： https://nijigennomori.com/monsterhunter/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。

世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」／「昭和東宝怪獣資料室」

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。

“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができるゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』。

昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示や複製台本、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっております。さらに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。

■（参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°「集会所のコクーン」／「マイハウスのコクーン」

「ニジゲンノモリ」内のグランピング施設「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を「集会所のコクーン」をテーマに、ゲーミングルームとして装飾。みんなで集まって、ゲームの世界に没頭し、現実でも狩りに出かけよう。

「ニジゲンノモリ」内のグランピング施設「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を「マイハウス」をテーマにゲーム内に登場する装飾や立体物を設置。「モンスターハンター」の世界に没入できる仕掛けが満載で、世界観を存分に楽しむことができる。

■（参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°お食事

・夕食／淡路ビーフ山海トマトすきやき

・朝食／朝のお始め御膳＜和食＞又は洋食プレート

＜和食＞【朝のお始め御膳】

グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

＜洋食プレート＞メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。

※メニュー内容は日によって変更がございます。

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)CAPCOM