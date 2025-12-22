全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画タワレコメン1月度 ラインナップが決定！

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、2026年1月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。

「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう！」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。

◆2026年1月度タワレコメン・ラインナップ ※五十音順

・らそんぶる『心の隙間を埋めるのは＜タワーレコード限定＞』

2026年1月28日（水）リリース

・saccharin『大往生』

2026年1月14日（水）リリース

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen(https://tower.jp/site/series/tower-recomen)

■商品詳細

１.アーティスト：らそんぶる

タイトル：心の隙間を埋めるのは＜タワーレコード限定＞

発売日：2026年1月28日（水）

価格：初回生産限定盤 6,300円（税込）/通常盤 ２,800円（税込）

レーベル：SKID ZERO

作品紹介

東京発、4ピースガールズロックバンド“らそんぶる”。どこか懐かしくも新しいメロディと、まっすぐな歌声で、“あなたの心の太陽になるバンド”を掲げて活動中。1st Mini Albumから約1年、タワーレコード限定販売にて2nd Mini Album『心の隙間を埋めるのは』をリリース。何歳だって夢を見ようと勇気付けた「夢を見よう!」など心の隙間をほんの少しだけ温めてくれるような全8曲を収録。令和世代を代表する新星ガールズバンドとして、新たな代表作と呼べる1枚。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者：渋谷店/櫻間・広島店/難波・札幌パルコ店/中西

4ピースガールズバンドらそんぶるが初ライブ&結成から2年を迎えた2026年1月に待望の2nd Mini Albumをリリース！どこか懐かしくも新しいメロディと、まっすぐな歌声で、“あなたの心の太陽になるバンド”を掲げて活動中。キュートなボーカルとキャッチーでポップな世界観、まさに全ての女子の味方！！！令和を代表するガールズバンドの予感で、間違いなく今推したいアーティストです！

２.アーティスト：saccharin

タイトル：大往生

発売日：2026年1月14日（水）

価格：2,000円（税込）

レーベル：TEKION RECORDS

作品紹介

歓楽街の匂いを纏いながら育ち、全国の酒場を行脚する松浦大樹のソロプロジェクトsaccharin。待望の1stフルアルバム『大往生』をリリース。俳優・松重豊をフィーチャーした「TONGO Feat.松重豊」や「群衆フライデー」など時にロック、時にブルース、時に歌謡曲の様相など全てが注ぎ込まれた11曲を収録。唯一無二の存在感と強烈なポップさに注目！！

タワレコメン推薦者コメント

推薦者：渋谷店/櫻間・福岡パルコ店/正山・新宿店/荻野・あべのHoop店/赤間

She Her Her Hers、FCO.のメンバー、TENDRE、奇妙礼太郎などのドラムを務める松浦大樹が歌うソロプロジェクト“saccharin”待望の1stフルアルバム。ロックやブルース、歌謡曲の様相を纏いながらポップさを失わないサウンドに一度聴けばその魅力に引き込まれます！ミクスチャーなサウンドに圧倒されつつも、聴けば聴くほど心に突き刺さり、ファンになること間違いなしの1枚です！！