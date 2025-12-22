「世界最小級のKEENストア」が装い新たに登場！ ここでしか購入できないJASPERキーチェーンもラインアップ

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッド・フットウェアを提案している米国オレゴン州ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド＜KEEN（キーン）＞を展開するキーン・ジャパン合同会社は、いつでもKEENを購入できる自動販売機「世界最小級のKEENストア」を、スノーリゾートの長野県白馬村にある「エイブル白馬五竜IIMORI」と福井県勝山にある「SKI JAM 勝山」にオープンしました。

過去、不定期に日本にも登場してきた自動販売機「世界最小級のシューズストア（The World’s Smallest Shoe Store of KEEN）」。このユニークな自動販売機が装い新たに、アパレル、ソックス、キャップ、バッグ、雑貨などを購入できる“KEENのミニストア”としてアップデートされました。 設置場所は、スノーリゾートの「エイブル白馬五竜IIMORI」と「SKI JAM 勝山」。

ゲレンデの空気を感じながら、ボタンを押すだけでKEENのプロダクトと出会える、ここでしか味わえない新しいショッピング体験を提供します。 アウトドアアクティビティでは「準備が大切」と分かっていても、現地に着いてから「あれを持ってくるのを忘れた」と気づくことは少なくありません。「世界最小級のKEENストア」は、そんな旅先ならではの“うっかり”にも寄り添う存在です。

必要なアイテムをその場で選び、まるでカプセルトイのような高揚感とともに商品が出てくる体験は、買い物そのものを思い出の一部にしてくれます。 さらに、ステッカーやここでしか手に入らないJasperキーチェーンなど、限定アイテムもラインアップ。自分用にはもちろん、旅の記念やおみやげとしてもおすすめです。

自動販売機概要

設置開始日程： 2025年12月20日(土)

設置店舗：

「エイブル白馬五竜IIMORI」 長野県北安曇郡白馬村神城 26092

「SKI JAM 勝山」 福井県勝山市芳野170-70

営業時間：「エイブル白馬五竜IIMORI」 8:00～16:15 / 「SKI JAM 勝山」 7:00～19:00

自動販売機サイズ：W1363 x H2076 x D948

商品展開： アパレル、ソックス、キャップ、バッグ、マフラー、ステッカー、Jasperキーチェーン

※時期により商品展開を変更する場合がございます

決済方法：キャッシュレス決済のみ。現金不可

クレジット各種、交通系各種、QRコード決済各種、楽天Edy、nanaco、WAON、iD、QUICpay

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。

地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。