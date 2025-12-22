2025年9月期SDGs・ESG・CSR活動のお知らせ
株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元、以下「ニーズウェル」）は、サステナブルな社会の実現に向けた取組みとして、SDGs・ESG・CSRに基づく活動を推進しております。ここに、2025年9月期の実績についてお知らせいたします。
1. SDGs・ESG・CSR活動について
当社では、二つの側面からSDGs・ESG・CSR活動を続けています。
一つは、事業戦略にSDGsやESG、CSRの視点を取り入れ、事業活動そのものがSDGsの目指すゴールに直結する取組みです。IT企業として雇用の創出や産業基盤の確立、技術革新に挑みます。
もう一つは、サステナブルな社会を制度や支援活動から支える取組みです。働き甲斐やジェンダー平等の推進、IT教育の普及、地域のスポーツ支援など、当社と関わりの深いテーマに取り組んでいます。
2. 2025年9月期の実績について
2025年9月期SDGs・ESG・CSR活動では、主に以下の取組みを実施しました。
１. 事業と直結する取組み 【DXをアシストする新たなソリューションの開発】
・新規ソリューションの開発を開始。
・多数の新規ソリューションの提供を開始。
２. 制度や支援活動から支える取組み 【働き方改革・人材育成】
・各種制度を見直し、従業員の適正なジョブ配置やモチベーション向上をサポート。
３. 制度や支援活動から支える取組み 【学生向けAI教育】
・学生向けにプログラミング体験やインターンシップを開催。
４. パートナー企業から支える取組み 【パートナー企業との協働】
・パートナーシップ関係の構築を推し進める。
５. 支援活動から支える取組み 【サッカーJリーグ V・ファーレン長崎スポンサー】
・スポーツ文化の振興と地域の活性化を支援。
６. ジェンダー平等から支える取組み 【女性社員・管理職比率向上】
・女性社員のキャリアアップを支援。
※各ソリューションの詳細：https://www.needswell.com/solution/index
※SDGs・ESG・CSR活動の詳細：https://www.needswell.com/company/sdgs
3. 会社概要
【会社概要】
会社名：株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階
代表者：代表取締役社長 松岡 元
設立：1986年10月
URL： https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
