株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元、以下「ニーズウェル」）は、サステナブルな社会の実現に向けた取組みとして、SDGs・ESG・CSRに基づく活動を推進しております。ここに、2025年9月期の実績についてお知らせいたします。

1. SDGs・ESG・CSR活動について

当社では、二つの側面からSDGs・ESG・CSR活動を続けています。

一つは、事業戦略にSDGsやESG、CSRの視点を取り入れ、事業活動そのものがSDGsの目指すゴールに直結する取組みです。IT企業として雇用の創出や産業基盤の確立、技術革新に挑みます。

もう一つは、サステナブルな社会を制度や支援活動から支える取組みです。働き甲斐やジェンダー平等の推進、IT教育の普及、地域のスポーツ支援など、当社と関わりの深いテーマに取り組んでいます。

2. 2025年9月期の実績について

2025年9月期SDGs・ESG・CSR活動では、主に以下の取組みを実施しました。

１. 事業と直結する取組み 【DXをアシストする新たなソリューションの開発】

・新規ソリューションの開発を開始。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_1_799ba5f7afd27ba3dfae6948f0ee299a.jpg?v=202512221051 ]

・多数の新規ソリューションの提供を開始。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_2_2d6ace9c0f32383b4b06689c56e7bf7c.jpg?v=202512221051 ]

２. 制度や支援活動から支える取組み 【働き方改革・人材育成】

・各種制度を見直し、従業員の適正なジョブ配置やモチベーション向上をサポート。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_3_249bfe3fc5245acc4492d9e6f75f1cbf.jpg?v=202512221051 ]

３. 制度や支援活動から支える取組み 【学生向けAI教育】

・学生向けにプログラミング体験やインターンシップを開催。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_4_eb06b11d3a08573c8d74c35e9730debb.jpg?v=202512221051 ]

４. パートナー企業から支える取組み 【パートナー企業との協働】

・パートナーシップ関係の構築を推し進める。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_5_4ffc49b8119e7d007ee8cfe53ca3200e.jpg?v=202512221051 ]

５. 支援活動から支える取組み 【サッカーJリーグ V・ファーレン長崎スポンサー】

・スポーツ文化の振興と地域の活性化を支援。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_6_e2130efd253598b41f93202e13dddf71.jpg?v=202512221051 ]

６. ジェンダー平等から支える取組み 【女性社員・管理職比率向上】

・女性社員のキャリアアップを支援。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/427_7_adb876121659f4a39bda80494743994f.jpg?v=202512221051 ]

※各ソリューションの詳細：https://www.needswell.com/solution/index

※SDGs・ESG・CSR活動の詳細：https://www.needswell.com/company/sdgs

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com