機能性と快適性を兼ね備えたコンフォートリクライニングシート「EUROSTERII CRUZ」に限定色ベージュレザーが新登場!!

ブリッド株式会社

ブリッド株式会社（愛知県東海市、代表取締役社長：高瀬嶺生）は、快適性とホールド性を持ち合わせたコンフォートリクライニングシートのロングセラーモデル、「EUROSTERII CRUZ（ユーロスターツー・クルーズ）」に、耐久性のあるPVC生地を用いたベージュレザーを限定色として追加。

2026年1月13日より受注開始いたします。※2026年限定モデル

「EUROSTERII CRUZ」は、別売のアームレストが装着可能です。本製品は全国のBRIDEマイスターショップをはじめ、BRIDE取扱店でご注文いただけます。

本製品の特長

本製品の仕様

EUROSTERII CRUZ ベージュレザー（E55MSR）+別売 有段式アームレスト（P63MRR／P64MRR）- ドライバーの身体全体を包み込むように設計されたスポーツフォルム形状- 水や汚れ、擦れに強いPVC表皮を使用- シンプルで洗練された、飽きのこないシートデザイン- 製品名：EUROSTERII CRUZ（ユーロスターツー・クルーズ）- 価格、品番、JANコードは別表参照- カラー：ベージュレザー- シートヒーター搭載モデル有り（12V専用）- 難燃生地- 日本製- 保安基準適合モデル- 重量：約15.6kg（参考数値）取り付けには別売の車種別シートレール等が必要です。適合シートレール：MO、MB、MK、MZ、YZ、LZ、LY、LBEUROSTERII CRUZ ベージュレザー（E55MSR）背面EUROSTERII CRUZ ベージュレザー（E55MSR）有段式アームレスト・ベージュレザー（右用P63MRR、左用P64MRR）[表: https://prtimes.jp/data/corp/34991/table/130_1_2492e3e9de60f8b66390eb80d2b5ce11.jpg?v=202512220522 ]BRIDEBRIDEとは...

設立：1981年、資本金：3,000万円、社員数：20名、売上高：約15億円 43年間、大勢や流行に流されず、自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求、年間1万2千脚を供給し、国内ではトップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカー。レース用以外にも乗用車・トラック用、ホーム・オフィス用など広い分野へ進出をはかる。