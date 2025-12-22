BEYOND JAPAN、「Ivory’s INA fornia Jimny meeting」（アイボリーズ 稲フォルニア ジムニーミーティング）に参加決定！
スズキ・ジムニー専門カスタムメーカー BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン） は、
2025年12月28日（日）に茨城県・稲敷郡美浦村で開催される
「Ivory’s INA fornia Jimny meeting」 に協賛・参加いたします。
本イベントは、ジムニーオーナーの中でも人気の高い“アイボリーカラー”をテーマにした交流イベントです。
「オフロード派」も「街乗りカスタム派」も、アイボリーカラーを愛するオーナーが
ヤシの木の下に集まり、愛車撮影やカスタム談義を楽しめるアットホームなミーティングとなっています。
BEYOND JAPANは本イベントを応援し、参加者の皆さまに向けて
「東京オートサロン2026」チケットを協賛いたします。
【協賛内容】
東京オートサロン2026 入場チケット
・1月9日（金）10枚
・1月10日（土）4枚
・1月11日（日）4枚
【イベント概要】
イベント名： Ivory’s INA fornia Jimny meeting
開催日： 2025年12月28日（日）
会場： 稲フォルニア（霞ヶ浦大山スロープ）
〒300-0402 茨城県稲敷郡美浦村大山2865
開催時間： 10:00～（9:00入場可）
参加費： お一人1,000円（BBQ利用者＋300円）
内容： 写真撮影、カスタム情報交換、オーナー交流、BBQ（各自持参準備）
https://www.instagram.com/jimny.ivorys.1228/
BEYOND JAPAN
販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://beyond-jpn.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/
お問い合わせ先
BEYOND JAPAN ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階
電話番号：070-1573-1716
通販部門：048-971-5096
公式ショップ：https://shop.beyond-jpn.com/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821