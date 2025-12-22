「ガチャピン・ムック」がMaison de FLEURに初登場！うさぎを抱えた愛らしい姿と笑顔に癒されるコラボアイテムを1月9日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、「ガチャピン・ムック」とのコラボレーションアイテムを1月9日(金)より全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/DUHy

この度、1973年放送開始の幼児教育番組「ひらけ！ポンキッキ」での初登場から今年で52年目を迎えた大人気キャラクター「ガチャピン・ムック」と初のコラボレーションが実現。「ガチャピン・ムック」は、いつもみんなのそばにいて「挑戦することの楽しさ」「頑張る人を応援することの大切さ」を教えてくれる“恐竜の子ども”と“雪男の子ども”のキャラクターです。本コレクションでは、ガチャピン・ムックをMaison de FLEURらしい柔らかなカラーと優しいタッチで表現した全10アイテムを展開いたします。

ガチャピン・ムックのフェイスモチーフをふわふわの起毛素材で仕上げたアイテムは、全6型ラインアップ。思わず触りたくなるミニトートは、ガチャピンのお腹の模様を連想させるピンクと、ムックの頭のプロペラをイメージした淡いイエローのカラーリボンをプラス。ふたりのにっこりとした笑顔に癒されるフェイスポーチや、うさぎの着ぐるみをまとったキュートなチャームにもこだわりのリボンをあしらいました。

また、Maison de FLEURで人気のうさぎモチーフを刺繍した本コラボならではのアイテムもご用意。キャンバス生地のスクエアトートには、ガチャピン・ムックがうさぎを抱える様子を刺繍。そのほか、ぬいぐるみを背負って振り向く姿が可愛いポーチやタオルハンカチも販売いたします。

今なお多くの人に愛されているキャラクターコンビ「ガチャピン・ムック」とのコラボアイテムにぜひご注目ください。

■Maison de FLEUR『ガチャピン・ムック』コレクション販売概要

発売日：1月9日（金） ※ECサイトは8日（木）20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/DUHy）、ZOZOTOWN

販売アイテム：バッグ3型、ポーチ3型、チャーム2型、ハンカチ2型 全10型

■Maison de FLEUR『ガチャピン・ムック』コレクション アイテム詳細

※価格はすべて税込

ガチャピン ミニダブルリボントート

カラー：Green

価格：\6,600

ムック ミニダブルリボントート

カラー：Red

価格：\6,600

ガチャピン フェイスポーチ

カラー：Green

価格：\5,200

ムック フェイスポーチ

カラー：Red

価格：\5,200

ガチャピン うさぎフードチャーム

カラー：Mint

価格：\4,400

ムック うさぎフードチャーム

カラー：Pink

価格：\4,400

ガチャピンとムック スクエアトートバッグ

カラー：Ivory/Pink

価格：\6,600

ガチャピンとムック ポーチ

カラー：Ivory

価格：\4,700

ガチャピン タオルハンカチ

カラー：Mint

価格：\1,980

ムック タオルハンカチ

カラー：Pink

価格：\1,980