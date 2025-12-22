「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が２年連続で冠スポンサーを務める、株式会社超十代（以下、超十代）主催の「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下、本イベント）が2026年3月31日（火）に国立代々木競技場第一体育館で開催されます。本イベントは、十代（ティーン）の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現する体験型ティーンズフェスです。

初開催から11年目となる今年のテーマは「未完成」です。当日は、影響力のある十代が東京・渋谷に集結し、ファッションショー、アーティストライブ、スペシャルステージをお届けします。変化し続ける社会の中で「まだ途中だからこそ無限の可能性を持つ」十代たちが、未来を描く一日を創ります。

またドコモでは、Z世代に人気のインフルエンサーとともにドコモの各種サービスを体験いただけるブースやスペシャルステージをお届け予定です。本イベントに関する詳細は、超十代公式サイトをご確認ください。

＜超十代公式サイト＞

URL︓https://chojudai.com/

さらに、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」※1

「ahamo」「U15はじめてスマホプラン」をご契約のお客さま限定で、本イベントに無料ご招待するチケット「超十代フェス2026 プレミアムアリーナ無料ご招待 チケット」（以下、無料ご招待チケット）を300枚ご用意しました。無料ご招待チケットは、2025年12月22日（火）から2026年1月12日（日）までの期間に「超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペーン」サイトから お申込みいただけます。

詳細は別紙およびキャンペーンサイトをご確認ください。

＜「超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペーン」サイト＞

https://ent.campaign.docomo.ne.jp/?campaignId=CPM27140

なお、本イベントのチケット先行販売をdポイントクラブ会員のお客さまを対象に2026年1月17日（土）から2026年1月21日（水）までの期間で実施予定です。今後のチケット販売については、超十代の公式サイトや公式SNSにてお知らせします。

ドコモは今後も、パートナーの皆さまとともに次世代の可能性を拓く体験価値の創造に取り組んでまいります。

※1 「ドコモ mini」は10GBをご契約中の方のみが対象です。

別紙1

「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」の概要

1. 公演名

超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo

2. 公式ホームページ・公式SNS

＜公式ホームページ＞

https://chojudai.com/

＜公式SNS＞

Instagram︓https://www.instagram.com/chojudai_japan/

X︓https://twitter.com/CHOJUDAI_JAPAN

YouTube︓https://www.youtube.com/@ultrateenschannel

(https://www.youtube.com/@ultrateenschannel)

今後、チケット販売に関する情報や出演者情報については、公式サイト・公式SNSで随時発表しま

す。

3. 公演日時

2026年3月31日（火）

4. 会場

国立代々木競技場第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目11）

5. 主催

超十代製作委員会（株式会社超十代）

6. 企画・プロデュース

株式会社超十代

7. 特別協賛

株式会社NTTドコモ

8. イベントテーマ

【未完成】

十代は、まだ「未完成」。それは、無限の可能性に満ちているということ。2026年の「超十代」で

は、成長を続ける十代たちの「リアル」をテーマに、ファッションショーやアーティストライブ、ス

ペシャルステージを通して、「未来を信じて進み続ける姿」を表現します。

9. 主な出演者

ティーンに人気のモデル、インフルエンサーが出演決定！ ※50音順

10. 超十代について

「超十代 -ULTRA TEENS FES-」は、2016年に幕張メッセで初開催し、2025年の今回で10回目を

迎えます。人気のモデルやYouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手など、あらゆるジャ

ンルの十代が集まる体験型 ティーンズフェスです。出演者たちと来場者が一緒になって、特別な

1日をオンラインとオフライン両方で開催します。 十代・Z世代から圧倒的に支持され、トレンドを

牽引しています。

別紙2

「超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペーン」概要

1. キャンペーン名

超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペーン

2. 期間

2025年12月22日（火）午後5時00分～2026年1月12日（日）午後11時59分

3. 当落発表日

2026年1月16日（金）結果通知

4. 応募条件

１. 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」※1「ahamo」

「U15はじめてスマホ プラン」のいずれかの料金プランをご契約中の方が対象となります。

（対象料金プランのご契約方法について、新規契約・乗り換え・プラン変更は問いません）

２. キャンペーン期間中にキャンペーンサイトよりエントリーください。

5. 特典

プレミアムアリーナ無料ご招待チケット（最大300名様）

6. エントリー方法

無料ご招待チケットのエントリーは、「超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペー

ン」サイトをご確認ください。

＜超十代フェス2026 ドコモプレミアムチケットキャンペーンサイト＞

https://ent.campaign.docomo.ne.jp/?campaignId=CPM27140

※1 「ドコモ mini」は10GBをご契約中の方のみが対象です。

参考

キービジュアルについて

今回のキービジュアルは「田中かえ」がデザイン！十代が抱える葛藤をポジティブに表現！

田中かえ

神奈川県横浜市出身。多摩美術大学芸術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。イラストレーター。手塚治虫、吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始める。近年では2025年大阪万博にて壁画のデザイン、Needles、KIDILLにてコラボアパレルや、aespa、hide、MARVELなど、さまざまなジャンルとのコラボレーションを行っている。

Instagram︓https://www.instagram.com/kaechanha25?igsh=czR4NWEwN2hldWNo

X︓https://x.com/helloverysunday?s=21&t=xGYDUl10SHZz6xiPCytR5w(https://x.com/helloverysunday?s=21&t=xGYDUl10SHZz6xiPCytR5w)



本人コメント

この度、超十代のメインビジュアルを担当させていただきました、田中かえです。私の十代の頃よりももっとデジタル化が進み、メイクやファッションも楽しくなっているのかなと思いながら描いてみました。

キーホルダーでぬいぐるみをつけている子達をよく見るので、付けられそうなキャラクターをたくさん描いて見ました。

いろいろなモチーフを見て楽しんでもらえたら嬉しいです！