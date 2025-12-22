7種の有効成分を配合し、19種の植物エキスと生体での脂質のはたらきに着目し発見された成分「NcPA」を加えた発毛促進剤「Baldocin（バルドシン）」をEC限定商品として新発売(医薬部外品)

株式会社柳屋本店

株式会社柳屋本店（所在地：東京都中央区 代表：外池）は、2025年12月22日(月)より、7種の有効成分、19種の植物エキスに加え、生体での脂質のはたらきに着目し発見された、成分「NcPA」配合の「発毛促進剤 薬用Baldocin(バルドシン)」を、EC限定商品としてアマゾン・楽天にて発売を開始致します。

「発毛促進剤 薬用Baldocin(バルドシン)」は、7種の有効成分※1を配合、頭皮に様々なアプローチをして発毛を促進する医薬部外品の育毛剤です。創業以来400年にわたり植物素材を大切にしてきた当社、柳屋本店が植物の力にこだわり、厳選した19種の植物エキス※2がうるおいを与え頭皮環境を整えます。また、生体での脂質のはたらきに着目し発見された成分「NcPA」（環状リゾホスファチジン酸ナトリウム）※3を湿潤剤として配合し、頭皮の水分を保ち頭皮を健やかにします。



EC限定商品として、この度、アマゾン・楽天より発売を開始致します。

公式ブランドサイトはこちら

https://baldocin.com/

【商品特長】

7種の有効成分で包括的にアプローチ

できるだけ多くの方にお使いいただける育毛剤をめざして業界屈指の7種の有効成分を配合。

さまざまなアプローチで抜け毛を防ぐ育毛剤をつくりました。性別問わずお使いいただけます。

※1有効成分

〇炎症をおさえて頭皮環境をととのえる

グリチルリチン酸２Ｋ

〇フケやかゆみの原因菌を取り除く

ピロクトンオラミン

〇血行を促進して抜け毛を防ぐ

センブリエキス・酢酸トコフェロール・タマサキツヅラフジアルカロイド

〇毛母細胞を活性化し、発毛を促進する

Ｄ-パントテニルアルコール

〇男性ホルモンの活性化をおさえ、発毛を促進する

エチニルエストラジオール

19種の植物エキス（湿潤剤）を配合

創業以来400年にわたり、植物素材を大切にしてきた柳屋本店。植物の力にこだわり、厳選した19種の植物エキスがうるおいを与え、頭皮環境を整えます。

※2ボタンエキス/スターフルーツ葉エキス/ビワ葉エキス/オランダカラシエキス/ニンジンエキス/チンピエキス/マヨラナエキス/カモミラエキス（1）/冬虫夏草エキス/テンニンカ果実エキス/ウコンエキス/サクラ葉抽出液/セイヨウハッカエキス/ケイ皮エキス/ゲンノショウコエキス/コンフリーエキス/ワレモコウエキス/シルバーバイン果実エキス/イエローヒマラヤンラズベリー根エキス

注目の成分NcPA（湿潤剤）と浸透サポート成分※4（浸透剤）を配合

NcPA（環状リゾホスファチジン酸ナトリウム）とは、植物を原料として作られた「リン脂質」とよばれる生理活性物質です。ヒトの体内にわずかに存在する物質である事も明らかになっています。生体での脂質のはたらきに着目し発見された、注目の次世代成分NcPAを湿潤剤として配合。NcPAが頭皮の水分を保ち、頭皮を健やかにし、さらに浸透サポート成分（浸透剤）が湿潤成分の頭皮※5への浸透を促進します。

※3環状リゾホスファチジン酸ナトリウム（湿潤剤）※4シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透剤）※5角質層まで

「発毛促進剤 薬用Baldocin(バルドシン)」の効能・効果

発毛促進、育毛、養毛、毛生促進、薄毛、脱毛の予防、病後・産後の脱毛、フケ、かゆみ

●価格・容量・サイズ

商品名：発毛促進剤 薬用バルドシン (頭皮用育毛剤・医薬部外品)

価格：オープン（参考価格：\4,500/税抜き）容量：80ml 商品サイズ：44×130×44 (mm)

●発売日

【発売日】2025年12月22日(月)

本内容に関するお問い合わせ先

■消費者の方のお問い合わせ先

株式会社柳屋本店 お客様相談室

TEL：03-3808-2654 info@yanagiya-cosme.co.jp