K-ファッション通販アプリ「amood(アムード)」、年末年始を迎え「最大50%OFFの大型プロモーション」を実施

韓国No.1ファッション通販アプリ「ABLY(エイブリー)」が展開する「amood」が、年末年始を迎え大型プロモーションを実施します。2025年12月25日(木)から2026年1月11日(日)まで続く今回のプロモーションでは、毎日出席チェックをするだけでクーポンの割引率がアップする「カウントダウンイベント」を実施します。また、年初の「初売りプロモーション」では最大50%OFFの商品と最大5,000円OFFクーポンを用意しており、amoodを利用されるユーザーの皆様にお得なチャンスをお届けする予定です。

心躍る年末、カウントダウンイベントを開催

2025年12月25日(木)から2026年1月1日(木)までの1週間、amoodを利用される全てのユーザー様を対象に特別なカウントダウンイベントを開催します。1日1回参加可能な本プロモーションは、amoodアプリで出席チェックをするだけでもらえるクーポンの割引率が段階的に上がり、出席を繰り返すほど特典が大きくなります。クーポンが発行される1月1日には、お気に入りの商品を最大2,100円OFFで購入できる絶好のチャンスです。

新年を華やかに、初売りプロモーション！

1月には新年を迎え特大プロモーションを実施します。日替わりで10～15%OFFのクーポンがもらえる「お年玉クーポン」イベントや年明け限定の最大50%OFFの特価商品、590円～の目玉商品を準備しています。カウントダウンから初売りまで、皆様の幸せなショッピング体験のために普段よりも豊富な特典を用意しておりますので、amoodと一緒に年末年始を盛り上げましょう！



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp

脚注

韓国リサーチ機関であるWiseAppが2025年1月～9月にかけて韓国で最も多く利用されている ファッションアプリを調査した結果トップシェアを誇る「ABLY（エイブリー）」(https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/853/queenit-kream-fashion-apps-september-record-mau)