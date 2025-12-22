ZETA DIVISION 第五人格部門、国内プロリーグ『Identity V Japan League 2025 Fall』にて優勝！日本王者の座を獲得し、さらなる高みへ

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、同チームの第五人格（Identity V）部門が、2025年10月より開催された国内公式プロリーグ『Identity V Japan League 2025 Fall』（以下、2025秋季IJL）にて見事優勝いたしましたことをご報告いたします。

『2025秋季IJL』は、日本国内の最高峰チームが集い、秋季シーズンの王者を決める公式プロリーグです。数ヶ月にわたるレギュラーシーズン、そして過酷なプレイオフを勝ち抜いたZETA DIVISIONは、2025年12月21日(日)に行われた決勝戦にてREJECTと対戦。フルセットからさらに延長戦へともつれ込む激闘の末に勝利を収め、見事優勝を果たしました。

『2025秋季IJL』優勝杯を掲げるZETA DIVISIONメンバー

激動のシーズンを勝ち抜き、万全のコンディションで迎えた決勝戦。

「ZETA DIVISION」は、練習で磨き上げた「圧倒的な連携力」を武器に、決戦の舞台へと上がりました。試合では、ハンターの気迫あふれるアグレッシブなプレイが相手チームを翻弄し、サバイバー4名は鉄壁の守りと緻密な計算でピンチをチャンスへと変える劇的な展開を披露。会場を埋め尽くすファンの大歓声と熱狂の渦の中、張り詰める緊張感を力に変えた選手たちが躍動しました。

延長戦に突入した決勝戦もサバイバーの意地を見せつけ勝利を掴みました。

その結果「ZETA DIVISION」としては6度目となる国内優勝を果たし、第五人格のeスポーツシーンに新たなる記録を打ち立て、「日本王者」の座に輝きました。

これからも「ZETA DIVISION」第五人格部門の挑戦は続きます。

国内を制し、次なる舞台である「世界」を見据えて進化を続ける第五人格部門へ、引き続き温かい応援をよろしくお願いいたします。

『2025秋季IJL』FMVPに「Peter」が選出

今大会において、最も活躍した選手に贈られる「FMVP」には、Peterが選出されました。過去には世界大会の「Call of the Abyss VIII」でのFMVPも獲得するPeterが国内リーグにおいてもその真価を発揮し、その地位を確固たるものとしました。

『Identity V Japan League 2025 Fall』 について

『2025秋季IJL』FMVPを獲得し、トロフィーを掲げる「Peter」

『Identity V Japan League 2025 Fall』決勝戦は、非対称対戦型マルチプレイヤーゲーム『Identity V』（第五人格）の公式国内大会であり、世界大会の日本代表シード権をかけ開催。賞金総額は2000万円となり、優勝チームには900万円が贈呈される。

大会詳細

大会名：『Identity V Japan League 2025 Fall』

開催期間：2025年10月25日(土)～12月21(日)

公式サイト：https://www.identityv.jp/IJLleague/

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

